가수 청하가 다가온 수능을 맞아 수학 스타강사 차길영과 수능응원가를 불러 눈길을 끌고 있다.

I.O.I 출신 중 솔로 가수로 홀로서기에 성공한 청하는 '프로듀스101' 시절부터 탁월한 안무 실력으로 대중의 마음을 사로잡았다. 청하는 솔로 데뷔 후 특유의 카리스마 있는 안무와 그에 뒤지지 않는 안정적인 보컬로 가요계에 확실히 자리매김했다는 평가를 받고 있다. 'Why Don’t You Know', 'Roller Coaster', 'Love U' 등 발매하는 곡마다 많은 인기를 끌었으며, 최근 2018 지니뮤직어워드(MGA)에서 여자가수상을 수상하며 대세 행보를 이어가고 있다.

청하는 오는 11월 15일 치러질 2019 대학수학능력평가(이하 수능)를 맞아 스타강사 차길영과 함께 부른 수능응원가를 공개해 시험을 앞둔 수험생에게 희망의 에너지를 전했다.

청하와 차길영 강사가 부른 곡은 체리필터의 '오리 날다'로 청하의 안정적이고 힘 있는 보컬과 넘치는 에너지를 엿볼 수 있다.

공개된 영상에는 청하의 상큼 발랄한 모습뿐 아니라 학생들이 공감하고 동기부여 받을 수 있는 감성적인 영상과 응원 메시지 등이 담겨 실제 수능을 앞둔 고3, 재수·N수생들에게 큰 위로가 될 것으로 보인다.

청하는 시험을 앞둔 수험생들에게 “그동안 마음 졸여가며 열심히 준비했을 텐데, 준비한 것보다 더 좋은 결과가 있기를 기도하고 응원한다”라고 진심 어린 수능 응원 메시지를 전했다.

또 이번 수능응원가에 함께 참여한 '세븐에듀&차수학' 차길영 대표는 “긴 수험생활에 지친 수험생들이 수능 응원 영상을 보고 조금이라도 용기를 얻어 수능을 잘 치렀으면 좋겠다”며, “끝까지 자신을 믿고 포기하지 않는다면 꼭 좋은 결과를 얻을 수 있다”고 수험생들에게 희망의 메시지를 전했다.

스타강사 차길영은 tvN '어쩌다 어른', '나의 수학사춘기', SBS '영재발굴단' 등에 출연해 많은 화제를 모았으며 모모랜드, 정채연, 진세연, 브아걸 등 해마다 스타들과 수능응원가를 함께 불러 수험생들을 응원하는 것으로 유명하다.

청하, 차길영이 참여한 이번 2019학년도 수능응원가 영상은 네이버TV, 카카오TV, 유튜브를 통해 볼 수 있다.

한편 2019학년도 수능은 오는 11월 15일 목요일에 치러지며 성적표는 12월 5일 발표된다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

