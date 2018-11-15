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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.15 ¸ñ 10:21
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'Å¥¿ÀÆ¼(QOT)' ÇÏÆ®½ö 11¿ù OBS W ¡®K½ºÅ¸¼î¡¯ Á¡·É, Æ®·ÎÆ® °É±×·ì ¼Û³âÇà»ç ·¯ºêÄÝ
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½ÂÀÎ 2018.11.15  
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Æ®·ÎÆ® °É±×·ì (¼ºÀÎµ¹) °¡¼ö Å¥¿ÀÆ¼(QOT – Queen Of Trot)ÀÇ Æ®·ÎÆ®´í½º°î ‘ÇÏÆ®½ö(Heart song)’ÀÇ ¿­¶í ¹«´ë°¡ 2018³â 11¿ù 1ÀÏºÎÅÍ OBS W TV¸¦ ÅëÇØ ¿¬¼Ó ¹æ¼Û µÇ¸ç, ¿¬¸»¿¬½Ã ¼Û³âÇà»ç ¼·¿Ü¿Í ·¯ºêÄÝÀ» ÇÑ¸ö¿¡ ¹Þ´Â ÇÖÇÑ Æ®·ÎÆ® °É±×·ì °¡¼ö ÀÎÁõÀ» ÅåÅåÈ÷ º¸¿© ÁØ´Ù. 

Å¥¿ÀÆ¼(QOT)´Â Queen Of TrotÀÇ ÀÌ´Ï¼ÈÀ» µû¼­ ¸¸µé¾îÁø ÆÀ¸íÀ¸·Î, Æ®·ÎÆ®ÀÇ ¿©¿ÕÀÌ µÇ°í ½Í´Ù´Â Æ÷ºÎ¸¦ ´ãÀº ÀÌ¸§ÀÌ´Ù. 

Æ®·ÎÆ® °É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼´Â ½á´Ï(ÇÏ¼±°æ), À¯´Ï(»óÀ±), ¿¹Áö(ÀºÁ¤)  3ÀÎÀÇ ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ 3ÀÎÁ¶ ¿©¼º Æ®·ÎÆ® ´í½º ±×·ìÀ¸·Î, Å¥¿ÀÆ¼ÀÇ ¸®´õÀÎ ½á´Ï´Â ¿¬±Ø¿µÈ­ Àü°øÀ¸·Î ¹ÂÁöÄÃ¹è¿ì ¹× ¿¬±Ø¹è¿ì µî ¿¬±âÀÚ È°µ¿°ú ÅëÅ°Å¸ ¶óÀÌºê °¡¼ö·Î È°µ¿ÇÏ¸ç 2001³â ‘ÆÄ¿ö¾Æ½Ã¾Æ21’ ÇÁ·ÎÁ§Æ® Áß±¹Åõ¾î ÄÜ¼­Æ®¿¡ ÃÊÃ»µÇ¾î Áß±¹ 17°³ µµ½Ã Åõ¾î°ø¿¬¿¡ ÀÌ¾î, ‘ÃµÇÏ¹«ÀÎ°¡¹«´Ü’¿¡ ÃÊÃ»µÇ¾î Áß±¹ 20°³ ´ëÇ¥µµ½Ã¸¦ Åõ¾î °ø¿¬ÇÏ¿´À¸¸ç, ³²´Ù¸¥ ½ºÅ¸¼ºÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ‘ÇÏ¾óºó ¼¼°è ¾ÆÀÌ½ºÃàÁ¦’¿¡ ÇÑ·ù ´ëÇ¥ °¡¼ö·Î °ø½Ä ÃÊÃ»¹Þ±âµµ ÇÏ¿´´Ù.

¶ÇÇÑ ¸â¹öÀÎ À¯´Ï´Â ¾ÆÅ©·Î¹ÙÆ½ ¹× ´í½º´Â ¹°·Ð ¿¬±Ø°­»ç·Îµµ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿¹Áö´Â Ä¡¾î¸®´õ ÀÌÀÚ ¿¬±Ø ¹× ¹ÂÁöÄÃ¹è¿ì·Î È°µ¿ ÇÏ°í ÀÖ´Â Àç¿øÀÌ´Ù. 

Å¥¿ÀÆ¼ÀÇ ‘ÇÏÆ®½ö’Àº OBS W Ã¤³ÎÀÇ ´ëÇ¥ Á¾ÇÕ À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ‘K½ºÅ¸¼î’¿¡¼­ 11¿ù 1ÀÏ ¿ÀÈÄ4½Ã¿¡ Ã¹ ¹æ¿µµÇ¸ç, 11¿ù 5ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã, 11¿ù 6ÀÏ È­¿äÀÏ ¹ã11½Ã¿¡ ¿¬¼Ó ¹æ¿µµÈ´Ù.

   
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