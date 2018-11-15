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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.15 ¸ñ 14:53
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tvN ¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥ 'ÀÓÇÏ·æ' "½ÉÇü·¡ ´öºÐ¿¡ À¯¸íÇØÁ® Áö±Ýµµ °í¸¿°Ô »ý°¢ÇØ"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.11.15  
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¡ã O tvN ¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥ ¹æ¼ÛÈ­¸é Ä¸Ã³

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ÀÌ¾î ÀÓÇÏ·æÀº "¾Ë°í ºÃ´õ´Ï ½ÉÇü·¡¿Í °°ÀÌ ÇÏ´Â ÄáÆ® 'ÇÏ·æ¼­´ç' ÇÏ³ª ¸¸À¸·Î ÁÙÀ» ¼­´Â °Å¿¹¿ä"¶ó°í ÀüÇß´Ù. 

³¡À¸·Î ÀÓÇÏ·æÀº "±×·¡¼­ ½ÉÇü·¡ ±ºÇÏ°í ÄáÆ® 'º¯¹æÀÇ ºÏ¼Ò¸®', '³»ÀÏÀº Ã¨ÇÇ¾ð' Ä¢Ä¢ÀÌ ±×·± °É ÇÏ¸é¼­ ÀÌ¸§À» ¾Ë¸®°Ô µÆÁÒ. Áö±Ýµµ ½ÉÇü·¡ ¾¾¸¦ °í¸¿°Ô »ý°¢ÇØ¿ä"¶ó°í ¸»Çß´Ù. 

ÇÑÆí, ¿À´Â 21ÀÏ(¼ö) ¹æ¼ÛµÉ O tvN '¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥'¿¡´Â ¹è¿ì¿¡¼­ °¨µ¶À¸·Î µ¹¾Æ¿Â Ãß»ó¹Ì ÆíÀÌ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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