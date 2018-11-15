tvN ¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥ 'ÀÓÇÏ·æ' "½ÉÇü·¡ ´öºÐ¿¡ À¯¸íÇØÁ® Áö±Ýµµ °í¸¿°Ô »ý°¢ÇØ"

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14ÀÏ O tvN '¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÀÓÇÏ·æÀÌ "Á¦°¡ ¸¹Àº ÄáÆ®µéÀ» Çß¾ú´Âµ¥, ´À´å¾øÀÌ ½ÉÇü·¡ ±ºÀÌ ³ªÅ¸³ °Å¿¹¿ä"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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ÀÓÇÏ·æÀº "¿¾³¯ (Á¶±â Ãà±¸È¸) Ãà±¸ÀåÀ» °¡¸é ÀÎ±â¸¦ °¡´ÆÇÏ´Â °Ô ¿äÁòÀº ¹¹ ¿©·ÐÁ¶»çµµ ÇÏ°í ±×·¯Áö¸¸ ¿¾³¯¿£ ±×·±°Ô ¾øÀ¸´Ï±ñ, Ãà±¸Àå °¡¼ Á¶±â Ãà±¸È¸ÇÏ´Ù º¸¸é »çÀÎ¹Þ±â À§ÇØ ÁÙÀ» ¼¿ä"¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¶Ç ÀÓÇÏ·æÀº "¾î´À ÇÑ³¯ ÀÌÁÖÀÏ ¼±»ý´Ô, ÀÌ´öÈ, ±Ùµ¥ ³» ¾Õ¿¡ ÁÙÀ» ÂÓ ¼´Â °Å¾ß"¶ó°í ¸»ÇÏÀÚ, °´¼®¿¡ ¾É¾Æ ÀÖ´Â °³±×¸Ç È«·Ï±â°¡ "¿À!"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ÀÓÇÏ·æÀº "¾Ë°í ºÃ´õ´Ï ½ÉÇü·¡¿Í °°ÀÌ ÇÏ´Â ÄáÆ® 'ÇÏ·æ¼´ç' ÇÏ³ª ¸¸À¸·Î ÁÙÀ» ¼´Â °Å¿¹¿ä"¶ó°í ÀüÇß´Ù.
³¡À¸·Î ÀÓÇÏ·æÀº "±×·¡¼ ½ÉÇü·¡ ±ºÇÏ°í ÄáÆ® 'º¯¹æÀÇ ºÏ¼Ò¸®', '³»ÀÏÀº Ã¨ÇÇ¾ð' Ä¢Ä¢ÀÌ ±×·± °É ÇÏ¸é¼ ÀÌ¸§À» ¾Ë¸®°Ô µÆÁÒ. Áö±Ýµµ ½ÉÇü·¡ ¾¾¸¦ °í¸¿°Ô »ý°¢ÇØ¿ä"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¿À´Â 21ÀÏ(¼ö) ¹æ¼ÛµÉ O tvN '¾îÂ¼´Ù ¾î¸¥'¿¡´Â ¹è¿ì¿¡¼ °¨µ¶À¸·Î µ¹¾Æ¿Â Ãß»ó¹Ì ÆíÀÌ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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