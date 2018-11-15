Æ®·ÎÆ® °¡¼ö 'Áø¼ö°æ', ¡®³ªµµ»ç¶ûÇØ¡¯ TJ¹Ìµð¾î½Å°î, HOT2018 Æ®·ÎÆ® ½Å°î ¼ö·Ï

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2018³â ¼ºÀÎ°¡¿ä°è¿¡¼ Á¦2ÀÇ ÀåÀ±Á¤À¸·Î ÁÖ¸ñ¹ÞÀº ½Ç·ÂÆÄ Æ®·ÎÆ®°¡¼ö 'Áø¼ö°æ'ÀÇ »óÄè ¹ß¶öÇÑ Æ®·ÎÆ®½Å°î‘³ªµµ»ç¶ûÇØ’°¡2018³â 10¿ù ÅÂÁø³ë·¡¹æ½Å°îÀ¸·Î ¼ö·ÏµÇ¾î ÇÖÇÑ Æ®·ÎÆ® °É±×·ì °¡¼öÀÎÁõÀ» ÅåÅåÈ÷ º¸¿©ÁÖ°íÀÖ´Ù.
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