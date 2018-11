▲ 펩시 콘서트 현장 / 사진제공 이앤피컴퍼니 롯데칠성음료와펩시코리아, 초록우산 어린이재단이 함께한 ‘펩시 콘서트’가 대한민국을 대표하는 K팝 아티스트들과 관객이 하나되는 축제의 장을 이루며 성황리에 마무리됐다. 롯데칠성음료와펩시 코리아는 지난 16일오후 8시 서울 송파구 잠실학생체육관에서 ‘러브 잇.리브잇.펩시 콘서트(LOVE IT. LIVE IT. PEPSI CONCERT, 이하 ‘펩시 콘서트’)’를 개최했다. 펩시의 프로젝트 파트너로 활약하고 있는 유닛 그룹 YDPP(정세운, MXM, 이광현)의 정세운과 김동현이 MC를 맡은 이번 ‘펩시 콘서트’는 YDPP의‘LOVE IT LIVE IT(러브 잇리브잇)’으로 화려한 포문을 열었다. 이날 ‘펩시 콘서트’는 국내 대표 아이돌들의각양각색 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 먼저 YDPP의 청량감 가득한 무대에 이어칠성스트롱 사이다 제품과 우주소녀, 위키미키가함께한유닛그룹 우주미키(설아, 루다, 유정, 도연)가 무대에 올라 통통 튀는 매력을 뽐냈다. MXM은 소년미와 남성미가 동시에 느껴지는 남다른 무대로, 우주소녀는 특유의 상큼하면서도 몽환적인 분위기로 관객들의 심장을 저격하며 이목을 사로잡았다. 볼빨간 사춘기는 다채로운 히트곡들로떼창을이끌어냈으며, 마마무는 특유의 걸크러쉬 매력과 파워풀한보이스로 현장을 뜨겁게 달궜다. 아스트로는 훈훈한 비주얼은 물론, 카리스마 넘치는 무대로 박수갈채를 자아냈으며, 몬스타엑스는 화려하고 절도있는칼군무로, 갓세븐은대체불가한 압도적인 퍼포먼스로 관객들의 힘찬 환호를 불러 일으켰다. 이번 콘서트에서는 솔로 뮤지션들의 무대도 눈길을 모았다. 독보적인 보이스의 소유자 에일리가 폭발적인 가창력과 눈 뗄 수 없는 반전 매력으로 관객들의 열렬한 환호성을 받았으며, 대표 솔로 아티스트로 발돋움한 청하가 중독성 넘치는 히트곡들을 연달아 꾸며 눈길을 끌었다. ▲ 펩시 콘서트 현장 / 사진제공 이앤피컴퍼니 그리고 소유 역시 흔들림없는 라이브와 다채로운 퍼포먼스로 명불허전 솔로 뮤지션의 역량을 과시했으며, 그룹과 솔로를 넘나들며 활발한 활약을 하고 있는 정세운이 감미로운 보컬로 관객들을 매료시키며잊지 못할 추억을 선사했다. 대한민국을 대표하는 최고의 K팝아이돌과 소비자가 하나의 공간에서 함께 즐긴 축제의 장‘펩시콘서트’는 글로벌 펩시레트로 캠페인의 일환으로, 앞서 그룹 YDPP, 우주미키와 함께한 프로젝트 등‘음악’을 매개체로 다양한 활동을이어온 펩시가소비자들을 위해 마련한 콘서트다. 이번 ‘펩시 콘서트’는 초록우산 어린이재단과 손잡고, 콘서트 티켓 발권 시 소비자들의 자발적인 기부뿐만 아니라 콘서트 출연진의 애장품 경매를 통한 수익금 기부 등으로 단순히 공연만을 즐기는 것이 아닌 뜻깊은나눔의 기회를마련해 그 의미를더했다. 한편 ‘펩시 콘서트’는한류 최대 에이전시 YJ파트너스(대표 이영주)가 총괄 제작을 맡았으며, 온라인 방송셀럽티비(Celuvtv)를 통해 생중계됐다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet