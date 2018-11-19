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·Ôµ¥Ä¥¼ºÀ½·á¿ÍÆé½Ã ÄÚ¸®¾Æ´Â Áö³ 16ÀÏ¿ÀÈÄ 8½Ã ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ Àá½ÇÇÐ»ýÃ¼À°°ü¿¡¼ ‘·¯ºê ÀÕ.¸®ºêÀÕ.Æé½Ã ÄÜ¼Æ®(LOVE IT. LIVE IT. PEPSI CONCERT, ÀÌÇÏ ‘Æé½Ã ÄÜ¼Æ®’)’¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
Æé½ÃÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÆÄÆ®³Ê·Î È°¾àÇÏ°í ÀÖ´Â À¯´Ö ±×·ì YDPP(Á¤¼¼¿î, MXM, ÀÌ±¤Çö)ÀÇ Á¤¼¼¿î°ú ±èµ¿ÇöÀÌ MC¸¦ ¸ÃÀº ÀÌ¹ø ‘Æé½Ã ÄÜ¼Æ®’´Â YDPPÀÇ‘LOVE IT LIVE IT(·¯ºê ÀÕ¸®ºêÀÕ)’À¸·Î È·ÁÇÑ Æ÷¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ‘Æé½Ã ÄÜ¼Æ®’´Â ±¹³» ´ëÇ¥ ¾ÆÀÌµ¹µéÀÇ°¢¾ç°¢»ö ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ ÆîÃÄÁ³´Ù.
¸ÕÀú YDPPÀÇ Ã»·®°¨ °¡µæÇÑ ¹«´ë¿¡ ÀÌ¾îÄ¥¼º½ºÆ®·Õ »çÀÌ´Ù Á¦Ç°°ú ¿ìÁÖ¼Ò³à, À§Å°¹ÌÅ°°¡ÇÔ²²ÇÑÀ¯´Ö±×·ì ¿ìÁÖ¹ÌÅ°(¼³¾Æ, ·ç´Ù, À¯Á¤, µµ¿¬)°¡ ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ó ÅëÅë Æ¢´Â ¸Å·ÂÀ» »Ë³Â´Ù.
MXMÀº ¼Ò³â¹Ì¿Í ³²¼º¹Ì°¡ µ¿½Ã¿¡ ´À²¸Áö´Â ³²´Ù¸¥ ¹«´ë·Î, ¿ìÁÖ¼Ò³à´Â Æ¯À¯ÀÇ »óÅÇÏ¸é¼µµ ¸ùÈ¯ÀûÀÎ ºÐÀ§±â·Î °ü°´µéÀÇ ½ÉÀåÀ» Àú°ÝÇÏ¸ç ÀÌ¸ñÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
º¼»¡°£ »çÃá±â´Â ´ÙÃ¤·Î¿î È÷Æ®°îµé·Î¶¼Ã¢À»ÀÌ²ø¾î³ÂÀ¸¸ç, ¸¶¸¶¹«´Â Æ¯À¯ÀÇ °ÉÅ©·¯½¬ ¸Å·Â°ú ÆÄ¿öÇ®ÇÑº¸ÀÌ½º·Î ÇöÀåÀ» ¶ß°Ì°Ô ´Þ±É´Ù.
¾Æ½ºÆ®·Î´Â ÈÆÈÆÇÑ ºñÁÖ¾óÀº ¹°·Ð, Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ¹«´ë·Î ¹Ú¼ö°¥Ã¤¸¦ ÀÚ¾Æ³ÂÀ¸¸ç, ¸ó½ºÅ¸¿¢½º´Â È·ÁÇÏ°í ÀýµµÀÖ´ÂÄ®±º¹«·Î, °«¼¼ºìÀº´ëÃ¼ºÒ°¡ÇÑ ¾ÐµµÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î °ü°´µéÀÇ ÈûÂù È¯È£¸¦ ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®¿¡¼´Â ¼Ö·Î ¹ÂÁö¼ÇµéÀÇ ¹«´ëµµ ´«±æÀ» ¸ð¾Ò´Ù. µ¶º¸ÀûÀÎ º¸ÀÌ½ºÀÇ ¼ÒÀ¯ÀÚ ¿¡ÀÏ¸®°¡ Æø¹ßÀûÀÎ °¡Ã¢·Â°ú ´« ¶¿ ¼ö ¾ø´Â ¹ÝÀü ¸Å·ÂÀ¸·Î °ü°´µéÀÇ ¿·ÄÇÑ È¯È£¼ºÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ´ëÇ¥ ¼Ö·Î ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î ¹ßµ¸¿òÇÑ Ã»ÇÏ°¡ Áßµ¶¼º ³ÑÄ¡´Â È÷Æ®°îµéÀ» ¿¬´Þ¾Æ ²Ù¸ç ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
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±×¸®°í ¼ÒÀ¯ ¿ª½Ã Èçµé¸²¾ø´Â ¶óÀÌºê¿Í ´ÙÃ¤·Î¿î ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ¸íºÒÇãÀü ¼Ö·Î ¹ÂÁö¼ÇÀÇ ¿ª·®À» °ú½ÃÇßÀ¸¸ç, ±×·ì°ú ¼Ö·Î¸¦ ³Ñ³ªµé¸ç È°¹ßÇÑ È°¾àÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â Á¤¼¼¿îÀÌ °¨¹Ì·Î¿î º¸ÄÃ·Î °ü°´µéÀ» ¸Å·á½ÃÅ°¸çÀØÁö ¸øÇÒ Ãß¾ïÀ» ¼±»çÇß´Ù.
´ëÇÑ¹Î±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÃÖ°íÀÇ KÆË¾ÆÀÌµ¹°ú ¼ÒºñÀÚ°¡ ÇÏ³ªÀÇ °ø°£¿¡¼ ÇÔ²² Áñ±ä ÃàÁ¦ÀÇ Àå‘Æé½ÃÄÜ¼Æ®’´Â ±Û·Î¹ú Æé½Ã·¹Æ®·Î Ä·ÆäÀÎÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î, ¾Õ¼ ±×·ì YDPP, ¿ìÁÖ¹ÌÅ°¿Í ÇÔ²²ÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ® µî‘À½¾Ç’À» ¸Å°³Ã¼·Î ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À»ÀÌ¾î¿Â Æé½Ã°¡¼ÒºñÀÚµéÀ» À§ÇØ ¸¶·ÃÇÑ ÄÜ¼Æ®´Ù.
ÀÌ¹ø ‘Æé½Ã ÄÜ¼Æ®’´Â ÃÊ·Ï¿ì»ê ¾î¸°ÀÌÀç´Ü°ú ¼ÕÀâ°í, ÄÜ¼Æ® Æ¼ÄÏ ¹ß±Ç ½Ã ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÀÚ¹ßÀûÀÎ ±âºÎ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÄÜ¼Æ® Ãâ¿¬ÁøÀÇ ¾ÖÀåÇ° °æ¸Å¸¦ ÅëÇÑ ¼öÀÍ±Ý ±âºÎ µîÀ¸·Î ´Ü¼øÈ÷ °ø¿¬¸¸À» Áñ±â´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ ¶æ±íÀº³ª´®ÀÇ ±âÈ¸¸¦¸¶·ÃÇØ ±× ÀÇ¹Ì¸¦´õÇß´Ù.
ÇÑÆí ‘Æé½Ã ÄÜ¼Æ®’´ÂÇÑ·ù ÃÖ´ë ¿¡ÀÌÀü½Ã YJÆÄÆ®³Ê½º(´ëÇ¥ ÀÌ¿µÁÖ)°¡ ÃÑ°ý Á¦ÀÛÀ» ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, ¿Â¶óÀÎ ¹æ¼Û¼¿·´Æ¼ºñ(Celuvtv)¸¦ ÅëÇØ »ýÁß°èµÆ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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