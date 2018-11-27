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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.11.27 È­ 14:36
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¹è¿ì ÀÌÀº»ù, MBC ¡®¹èµåÆÄÆÄ¡¯ Á¾¿µ ¼Ò°¨ ¡°°¡Á· °°Àº ºÐÀ§±â... ¾Æ½¬¿ò °¡µæ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.11.27  
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MBC ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ <¹èµåÆÄÆÄ> (±Øº» ±è¼º¹Î / ¿¬Ãâ ÁøÃ¢±Ô) Áö³­ 27ÀÏ¿¡ Á¾¿µÇß´Ù.

ÀÌÀº»ùÀº 29ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ MBC ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘¹èµåÆÄÆÄ’ Á¾¿µ ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù. 

ÀÌÀº»ùÀº “‘¹èµåÆÄÆÄ’´Â ³Ê¹« °¡Á·°°Àº ºÐÀ§±âÀÇ ÃÔ¿µÇöÀåÀÌ¶ó Æ¯È÷ ¾ÖÂøÀÌ °¬´ø ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. ¾ÖÂøÀÌ ¸¹ÀÌ °¡´ø ÀÛÇ°ÀÎ ¸¸Å­ Á¾¹æ¿¬ÀÌ¶õ »ç½ÇÀÌ ³Ê¹« ¾Æ½±°í ½½ÇÁ´Ù”¶ó¸ç ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î “‘¹èµåÆÄÆÄ’¸¦ ÃÔ¿µÇÏ¸é¼­ ÁÁÀº ÀÎ¿¬µéÀ» ¸¹ÀÌ ¸¸³­ °Í °°´Ù. ÁÁÀº ÀÎ¿¬µéÀ» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ°Ô ÇØÁØ ‘¹èµåÆÄÆÄ’¿¡°Ô ³Ê¹« °¨»çÇÏ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌÀº»ùÀº MBC ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘¹èµåÆÄÆÄ’¿¡¼­ À¯¿µ¼±(½ÅÀº¼öºÐ)ÀÇ Ä£±¸, ²ÞÀÌ ¾ÆÁÖ ¸¹Àº °í±³»ý ÀÌ½½±â¿ªÀ¸·Î ¿­¿¬À» ÆîÃÆ´Ù.

¹è¿ì ÀÌÀº»ùÀº 2007³â KBS1 TV¼Ò¼³ ‘±×´ëÀÇ Ç³°æ’¿¡¼­ ¾Æ¿ª µ¥ºß ÀÌÈÄ KBS2 TVÀ¯Ä¡¿ø ‘ÆÄ´ÏÆÄ´Ï’, EBS ‘¿ä¸®¿ä¸®ÄîÄî’, EBS ‘¸¸µé¾î º¼±î¿ä’, EBS ‘»§»§¿ä¸®¹ö½º’ ÁøÇàÀÚ·Î È°¾àÇÏ¿´°í, ¶ÇÇÑ À¥µå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö³ëÆ®’°ú tvN µå¶ó¸¶ ½ºÅ×ÀÌÁö ‘¹®Áý’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¹ß±ºÀÇ ½Ç·ÂÀ» »Ë³ÂÀ¸¸ç, KBS2 ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘¿ì¸®°¡ ¸¸³­ ±âÀû’¿¡ Áßµù Àå¿µÁÖ ¿ªÀ» ¿Ïº®È÷ ¼ÒÈ­Çß¾ú´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2018³â 11¿ù 26ÀÏ~)
    ¿ï»ê½Ã¸³¹«¿ë´Ü ¡®¸ö¾Æ¸®¶û¡¯, ÀÎ°£ÀÇ ³»Àû°¥µî¡¤¿å¸Á ¸öÀÇ ¾ð¾î·Î...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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