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ÀÌµç, ‘È÷µçÆ®·¢ ³Ñ¹öV’ ½Å°î ‘Shall I Stay’ ¹ß¸Å…ÇÑ°è ¾ø´Â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¿ª·® ¹ßÈÖ
ÇÁ·Îµà¼ °â ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ÀÌµçÀÌ °Ü¿ï¿¡ ¾î¿ï¸®´Â °¨¼º ½Å°îÀ¸·Î ‘È÷µçÆ®·¢ ³Ñ¹öV’ÀÇ ´ë¹Ì¸¦ Àå½ÄÇÑ´Ù.
ÀÌµçÀº 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ³×ÀÌ¹ö V¶óÀÌºê ‘È÷µçÆ®·¢ ³Ñ¹öV’ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ½Å°î ‘Shall I Stay(½© ¾ÆÀÌ ½ºÅ×ÀÌ)’¸¦ °ø°³Çß´Ù.
‘È÷µçÆ®·¢ ³Ñ¹öV’´Â ½Ç·Â ÀÖ´Â ¼ûÀº ¹ÂÁö¼ÇÀ» ¹ß°ßÇÏ°í ±×µéÀÇ À½¾ÇÀ» µé·ÁÁÖ´Â ‘½Ç·ÂÆÄ ¹ÂÁö¼Ç ÀÔ´ö ÇÁ·ÎÁ§Æ®’·Î, 10¿ù°ú 11¿ùÀÇ È÷µç ¹ÂÁö¼ÇÀ» ¼Ò°³ÇÏ´Â ‘Å°¸Ç’À¸·Î ±×·ì ºñÅõºñÀÇ Çö½Ä°ú ÀÏÈÆÀÌ, ‘¶ôÄ¿’·Î ÀÌµç°ú ½æ¸Ó¼Ò¿ïÀÌ Ãâ¿¬ÇØ À½¾ÇÆÒµéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµçÀÇ ‘È÷µçÆ®·¢ ³Ñ¹öV’ À½¾Ç ¿©ÇàÀÇ Á¾ÂøÁöÀÎ ½Å°î ‘Shall I Stay’´Â Ãß¿î °Ü¿ï, »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷°ú ÇÔ²² ÀÖ°í ½ÍÀº ¸¶À½À» µû¶æÇÑ ¼±À²·Î ±×·Á³½ Brit-Pop(ºê¸´ÆË) Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î, ÀÌµçÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç, ÀÛ°î, ÇÁ·Îµà½ÌÀ» ºñ·ÔÇØ °¡Ã¢¿¡µµ Âü¿©ÇÏ¸ç ÀÚ½Å ¸¸ÀÇ µ¶Ã¢ÀûÀÎ À½¾ÇÀû »ö±òÀ» ³ì¿©³Â´Ù.
¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹éºÐ ²ø¾î³»´Â ¿µÇâ·Â ÀÖ´Â ÇÁ·Îµà¼ÀÌÀÚ °¨°¢ÀûÀÎ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇÑ ÀÌµçÀº ‘È÷µçÆ®·¢ ³Ñ¹öV’¸¦ ÅëÇØ ÇÁ·Îµà¼·Î¼ÀÇ Áö·ÐÀº ¹°·Ð, ÀÎ°£ÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ ¿©°ú ¾øÀÌ µå·¯³»¸ç ¶Ç ÇÑ¹ø Á¸Àç°¨À» È®°íÈ÷ Çß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌµçÀÇ ½Å°î ‘Shall I Stay’´Â 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¹ß¸Å, ‘È÷µçÆ®·¢ ³Ñ¹öV’ÀÇ ÇÇ³¯·¹ÀÌÀÚ ÀÌµçÀÇ ½Å°î ¶óÀÌºê¸¦ °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ã¼Å©¾Æ¿ô ¶óÀÌºê´Â 30ÀÏ V¶óÀÌºê Ã¤³ÎÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î º»°ÝÀûÀÎ È°µ¿À» ½ÃÀÛÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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