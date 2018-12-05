º¸ÀÌ ±×·ì '¿¡ÀÌÆ¼Áî', µ¥ºß °ø½Ä È°µ¿ ¼º°øÀû ¸¶¹«¸® ¡°²Þ°°Àº È°µ¿, Çàº¹ÇÑ ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù¡± ¼Ò°¨

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.5 ¼ö 14:27
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½ÂÀÎ 2018.12.05  
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º¸ÀÌ ±×·ì ¿¡ÀÌÆ¼Áî(ATEEZ)°¡ ‘Â÷¼¼´ë ÇÑ·ùµ¹’·Î¼­ÀÇ ¹«ÇÑÇÑ °¡´É¼ºÀ» ÀÔÁõÇÏ¸ç µ¥ºß °ø½Ä È°µ¿À» ¸¶¹«¸®Çß´Ù.

Áö³­´Þ 24ÀÏ µ¥ºß ¾Ù¹ü ‘TREASURE EP.1 : All To Zero(Æ®·¹Àú ¿¡ÇÇ¼Òµå 1 : ¿Ã Åõ Á¦·Î)’¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ°í °¡¿ä°è È°µ¿¿¡ ³ª¼± ¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â ½ÅÀÎ ´äÁö ¾ÊÀº À½¾ÇÀû ¿ª·®°ú °­·ÄÇÑ Á¸Àç°¨À» °ú½Ã, ´ëÁßµéÀÇ ÇÕ°ÝÁ¡À» ¹Þ¾Ò´Ù.

¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â µ¥ºß Á÷ÈÄ °¢Á¾ À½¾Ç ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ´õºí Å¸ÀÌÆ²°î ‘ÇØÀû¿Õ’°ú ‘Treasure’·Î µ¥ºß ½Å°í½ÄÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î Ä¡¸£¸ç ‘¿Ï¼ºÇü ÆÛÆ÷¸Õ½ºµ¹’ÀÇ Åº»ýÀ» ¾Ë·È´Ù. ¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â ´Ù¾çÇÑ ¿µ»ó ÄÜÅÙÃ÷ ¹× ¶óµð¿À ÇÁ·Î±×·¥, ÆÒ »çÀÎÈ¸¸¦ ÅëÇØ ¹«´ë À§¿¡¼­´Â º¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø Ã»·®ÇÔ°ú ÀÎ°£ÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ ¼±»çÇÏ¸ç ¸â¹ö °³°³ÀÎÀÇ ¹ÝÀü ¸Å·ÂÀ» ¾îÇÊÇß´Ù.

±¹³»¸¦ ³Ñ¾î ÇØ¿Ü¿¡¼­µµ ¿¡ÀÌÆ¼ÁîÀÇ È°¾àÀº ºû³µ´Ù. ¸ÕÀú Á¤½Ä µ¥ºß ÀüÀÎ Áö³­ 9¿ù ±¹³»¿¡¼­ ¹æ¼ÛµÈ ÄÉÀÌºíTV Mnet ¸®¾ó¸®Æ¼ ‘ÀÛÀü¸í ATEEZ’°¡ ÀÏº»¿¡¼­µµ Ã¹ ¼±À» º¸ÀÌ¸ç ¿¡ÀÌÆ¼ÁîÀÇ ÆÈ»öÁ¶ ¸Å·ÂÀ» ³Î¸® ¾Ë¸®´Â °¡±³ ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ Çß´Ù. ÀÌ´Â ÀÏº» ÇöÁö ÆÒµéÀÇ °ü½É±îÁö ²ø¾î ¸ðÀ¸¸ç ¿¡ÀÌÆ¼ÁîÀÇ ÇâÈÄ ÇØ¿Ü È°µ¿¿¡ ´ëÇÑ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÀÔÁö¸¦ ¸¶·ÃÇß´Ù.

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿¡ÀÌÆ¼ÁîÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ‘Treasure’´Â µ¥ºß Ã¹ ÁÖ ¹Ì±¹ ºôº¸µå ¿ùµå¾Ù¹ü Â÷Æ®¿¡¼­ ¹æÅº¼Ò³â´Ü, NCT 127, º¸¾Æ µî ±¹³» ³»·Î¶ó ÇÏ´Â ¿ùµå ½ºÅ¸µéÀÇ µÚ¸¦ ÀÌ¾î ´ç´çÈ÷ Â÷Æ®¿¡ ÀÔ¼º, ½ÅÀÎÀ¸·Î¼­´Â ÀÌ·ÊÀûÀÎ ±â·ÏÀ» °æ½ÅÇÏ¸ç KÆËÀÇ À§»óÀ» µå³ô¿´´Ù´Â ÆòÀ» ²ø¾î³Â´Ù.

Æ¯È÷ ´õºí Å¸ÀÌÆ²°î ‘ÇØÀû¿Õ’°ú ‘Treasure’ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â °ø°³ Á÷ÈÄ À¯Æ©ºê Á¶È¸¼ö 100¸¸ ºä¸¦ °Å¶áÈ÷ µ¹ÆÄÇÏ¸ç Áö´ëÇÑ °ü½ÉÀ» ÀÔÁõÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, “ÀÌÁ¦ ¸· µ¥ºßÇÑ ½ÅÀÎÀÌ¶ó´Â °Ô ¹Ï±âÁö ¾Ê´Â´Ù” “ÇÁ·Îº¸´Ù ´õ ÇÁ·Î °°Àº ÆÛÆ÷¸Õ½º ½Ç·Â” µîÀÇ ±ØÂùÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ÇöÀç 200¸¸ ºä¸¦ µ¹ÆÄ, ¿¬ÀÏ ±â·ÏÀ» °»½ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ·¸µí ´ëÁß¼º°ú À½¾Ç¼ºÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀ¸¸ç À¯ÀÏ¹«ÀÌÇÑ ¼º°ú¸¦ ¿Ã¸° ¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â ÆÒµéÀÇ ¼º¿ø¿¡ º¸´äÇÏ±â À§ÇÑ ³ë·Âµµ ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â À½¾Ç ¹æ¼Û ¸¶Áö¸· ¹«´ë¿´´ø Áö³­´Þ 30ÀÏ KBS2 ‘¹ÂÁ÷¹ðÅ©’¿¡¼­ ÀÌ ÀÚ¸®¿¡ ÀÖ°Ô ÇØÁØ ÆÒµéÀÇ Áö±ØÇÑ »ç¶û¿¡ º¸´äÇÏ°íÀÚ ¿ªÁ¶°ø ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇà, ÆÒ°ú °¡¼ö ÀÌ»óÀÇ ²ö²öÇÔÀ» °ú½ÃÇØ ÀÌ¸ñÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â µ¥ºß È°µ¿À» ¸¶¹«¸®ÇÏ¸ç “¸ðµç °Ô ²Þ°°Àº µ¥ºß È°µ¿ÀÌ¾ú´Ù. ¹«´ë¿¡ ¼³ ¼ö ÀÖ°í, ÆÒ ºÐµéÀ» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ¾î ½Ã°£ °¡´Â ÁÙ ¸ð¸£°í Çàº¹Çß´ø ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù”¸ç “´ÙÀ½ ¾Ù¹ü¿¡¼­ ´õ ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸®±â À§ÇØ ¿­½ÉÈ÷ ÁØºñ ÇÏ°Ú´Ù. ¸¹Àº ±â´ë¿Í »ç¶û ºÎÅ¹µå¸°´Ù”°í Áø½É ¾î¸° Æ÷ºÎ¸¦ ÀüÇß´Ù.

µ¥ºß È°µ¿À» ÅëÇØ ‘¿Ï¼ºÇü ÆÛÆ÷¸Õ½ºµ¹’ÀÇ ÀÔÁö¸¦ ¿©½ÇÈ÷ ´ÙÁö¸ç µ¶º¸ÀûÀÎ Á¤Ã¼¼ºÀ» ±¸ÃàÇÑ ¿¡ÀÌÆ¼Áî°¡ ´ÙÀ½ È°µ¿¿¡¼­´Â ¾î¶² À½¾ÇÀ¸·Î ¿¡ÀÌÆ¼Áî ¸¸ÀÇ »öÃ¤¸¦ ³ì¿©³¾Áö ±×µéÀÌ Ç×ÇØÇÒ ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ´ã´ëÇÑ ¿©Á¤¿¡ ±â´ë°¨ÀÌ ¹è°¡µÇ°í ÀÖ´Ù.

¿¡ÀÌÆ¼ÁîÀÇ µ¥ºß ¾Ù¹ü ‘TREASURE EP.1 : All To Zero’´Â °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¿¡ÀÌÆ¼Áî´Â µ¥ºß °ø½Ä È°µ¿À» ¸¶¹«¸®ÇÏ°í ÀçÃæÀüÀÇ ½Ã°£À» °¡Áú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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