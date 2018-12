º¸ÀÌ ±×·ì '¿¡ÀÌÆ¼Áî', µ¥ºß °ø½Ä È°µ¿ ¼º°øÀû ¸¶¹«¸® ¡°²Þ°°Àº È°µ¿, Çàº¹ÇÑ ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù¡± ¼Ò°¨

▲ 보이 그룹 에이티즈(ATEEZ) / 사진 제공: KQ엔터테인먼트 보이 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 ‘차세대 한류돌’로서의 무한한 가능성을 입증하며 데뷔 공식 활동을 마무리했다. 지난달 24일 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero(트레저 에피소드 1 : 올 투 제로)’를 발매하고 가요계 활동에 나선 에이티즈는 신인 답지 않은 음악적 역량과 강렬한 존재감을 과시, 대중들의 합격점을 받았다. 에이티즈는 데뷔 직후 각종 음악 방송에 출연해 더블 타이틀곡 ‘해적왕’과 ‘Treasure’로 데뷔 신고식을 성공적으로 치르며 ‘완성형 퍼포먼스돌’의 탄생을 알렸다. 에이티즈는 다양한 영상 콘텐츠 및 라디오 프로그램, 팬 사인회를 통해 무대 위에서는 볼 수 없었던 청량함과 인간적인 면모를 선사하며 멤버 개개인의 반전 매력을 어필했다. 국내를 넘어 해외에서도 에이티즈의 활약은 빛났다. 먼저 정식 데뷔 전인 지난 9월 국내에서 방송된 케이블TV Mnet 리얼리티 ‘작전명 ATEEZ’가 일본에서도 첫 선을 보이며 에이티즈의 팔색조 매력을 널리 알리는 가교 역할을 톡톡히 했다. 이는 일본 현지 팬들의 관심까지 끌어 모으며 에이티즈의 향후 해외 활동에 대한 긍정적인 입지를 마련했다. 뿐만 아니라 에이티즈의 타이틀곡 ‘Treasure’는 데뷔 첫 주 미국 빌보드 월드앨범 차트에서 방탄소년단, NCT 127, 보아 등 국내 내로라 하는 월드 스타들의 뒤를 이어 당당히 차트에 입성, 신인으로서는 이례적인 기록을 경신하며 K팝의 위상을 드높였다는 평을 끌어냈다. 특히 더블 타이틀곡 ‘해적왕’과 ‘Treasure’ 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 조회수 100만 뷰를 거뜬히 돌파하며 지대한 관심을 입증한 것은 물론, “이제 막 데뷔한 신인이라는 게 믿기지 않는다” “프로보다 더 프로 같은 퍼포먼스 실력” 등의 극찬을 받으며 현재 200만 뷰를 돌파, 연일 기록을 갱신하고 있다. 이렇듯 대중성과 음악성을 인정받으며 유일무이한 성과를 올린 에이티즈는 팬들의 성원에 보답하기 위한 노력도 아끼지 않았다. 에이티즈는 음악 방송 마지막 무대였던 지난달 30일 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 이 자리에 있게 해준 팬들의 지극한 사랑에 보답하고자 역조공 이벤트를 진행, 팬과 가수 이상의 끈끈함을 과시해 이목을 사로잡았다. 에이티즈는 데뷔 활동을 마무리하며 “모든 게 꿈같은 데뷔 활동이었다. 무대에 설 수 있고, 팬 분들을 만날 수 있어 시간 가는 줄 모르고 행복했던 시간이었다”며 “다음 앨범에서 더 좋은 모습을 보여드리기 위해 열심히 준비 하겠다. 많은 기대와 사랑 부탁드린다”고 진심 어린 포부를 전했다. 데뷔 활동을 통해 ‘완성형 퍼포먼스돌’의 입지를 여실히 다지며 독보적인 정체성을 구축한 에이티즈가 다음 활동에서는 어떤 음악으로 에이티즈 만의 색채를 녹여낼지 그들이 항해할 앞으로의 담대한 여정에 기대감이 배가되고 있다. 에이티즈의 데뷔 앨범 ‘TREASURE EP.1 : All To Zero’는 각종 온라인 음원사이트에서 만나볼 수 있으며, 에이티즈는 데뷔 공식 활동을 마무리하고 재충전의 시간을 가질 예정이다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet