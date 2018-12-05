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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.5 ¼ö 14:27
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¡®Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º¡¯ Ã¹¹øÂ° ½ÅÀÎ¹è¿ì °ø°³¿Àµð¼Ç, '½ÅÀÎ¹è¿ì ¹ß±¼ ÇÁ·ÎÁ§Æ®'
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.05  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

‘Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º’¿¡¼­ ½ÅÀÎ¹è¿ì °ø°³ ¿Àµð¼ÇÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù.

µå¶ó¸¶ Á¦ÀÛ»çÀÌÀÚ ¹è¿ì ±âÈ¹»ç ‘Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º’¿¡¼­ Ã¹¹øÂ° ½ÅÀÎ¹è¿ì ¹ß±¼ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
°ø°³ÀûÀ¸·Î ½ÅÀÎ¹è¿ì¸¦ ¸ðÁýÇÏ´Â °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½. ´ë´ëÀûÀ¸·Î ±× ±Ô¸ð¸¦ ³ÐÇô º¸´Ù ¸¹Àº ¿¬±âÁö¸Á»ýµé¿¡°Ô ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇØ ÀáÀç·Â°ú °¡´É¼ºÀ» °®Ãá ÀÎÀç¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î Ã£¾Æ ³ª¼­°Ú´Ù´Â °¢¿À´Ù. 

´õ¿íÀÌ ÀÌ¹ø ¿Àµð¼ÇÀº Ã¶ÀúÈ÷ °ø°í¿¡ ¸í½ÃµÈ ¹Ù¿¡ µû¶ó 1Â÷ ÇÁ·ÎÇÊ ¼­·ù ½É»ç¿Í 2Â÷ ÇöÀå ¿µ»ó Æò°¡·Î °øÁ¤ÇÏ°í Åõ¸íÇÏ°Ô ÁøÇàµÉ °ÍÀ» ¾Ë·Á, ‘Æä¾îÇÃ·¹ÀÌ ¿Àµð¼Ç’¿¡ ±× ÀÇ¹Ì¸¦ ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Áö³­´Þ 15ÀÏ ¼­·ùÁ¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇØ ÇöÀç 1Â÷ ½É»ç¸¦ ÁøÇà Áß¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, 12¿ù 16ÀÏ±îÁö Á¢¼ö°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÌ¹ø´Þ ¼­·ùÁ¢¼ö¸¦ ÅëÇÑ 1Â÷ ½É»ç°¡ ¿Ï·áµÇ¸é 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇØ ³»³â ÇöÀå ¿µ»óÆò°¡¸¦ ÅëÇØ 2Â÷ ½É»ç°¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤. Áö¿øÀÚ°ÝÀº 2003³â ÀÌÀü Ãâ»ýÀÚ(2019³â ±âÁØ °íµîÇÐ±³ ÀçÇÐ ÀÌ»ó)·Î ¼ºº°¿¡ Á¦ÇÑÀº ¾ø´Ù.

Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º °ü°èÀÚ´Â “¿À·ÎÁö Áö¿øÀÚÀÇ ³¢¿Í ¸Å·Â, ¿¬±âÀû Àç´É¸¸À» ½É»ç ±âÁØÀ¸·Î ÀÎÀç¸¦ ¼±¹ß, ¹ß±¼ºÎÅÍ À°¼º, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®±îÁö Ã¼°èÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛ ¾Æ·¡ ¿ª·®ÀÖ´Â ½ÅÀÎ¹è¿ì¸¦ ¹èÃâÇÒ °ÍÀ» ¸ñÇ¥·Î µÎ°í ÁøÇàµÉ °Í.”ÀÌ¶ó ¹àÈ÷¸ç “´Ü¼ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® °è¾àÀÌ ¸ñÀûÀÌ ¾Æ´Ñ Æø ³ÐÀº ¿¬±â °æÇèÀ» Á¦°øÇÏ°í µµ¾àÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¸¶·ÃÇÏ´Â °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀÌ¹ø °ø°³ ¿Àµð¼Ç ½Ç½Ã¿¡ ´ëÇÑ Æ÷ºÎ¸¦ µ¡ºÙ¿´´Ù.

   
 

´õ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº Á¦ÀÌ¿¡½º ÇÈÃÄ½º °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö ¹× SNS °èÁ¤¿¡¼­ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö ‘1st °ø°³¿Àµð¼Ç’ ÆäÀÌÁö¿¡¼­ ÇÁ·ÎÇÊ Á¢¼ö°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù .

‘Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º’´Â ‘·Î¸Ç½º°¡ ÇÊ¿äÇØ’, ‘¿¬¾ÖÀÇ ¹ß°ß’, ‘Èû½ë¿©ÀÚ µµºÀ¼ø’, ‘Ç°À§ÀÖ´Â ±×³à’ µî À¯¼öÀÇ ÀÛÇ°À» ¼±º¸ÀÎ ±¹³» ±¼ÁöÀÇ µå¶ó¸¶ Á¦ÀÛ»ç·Î ÀÌ´ÙÇØ, À±Çö¹Î, ÀÌ½ÂÁØ, ¾È¿ì¿¬, ¼ÒÈñÁ¤, ±è¹Î¿µ, ¹ÚÀº¼® µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÈ ¹è¿ì ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¸¦ ½Å¼³ÇÑ ÀÌÈÄ Á¾ÇÕ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®»ç·Î µµ¾à, ¾÷°è ÀÔÁö¸¦ °ø°íÈ÷ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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