¡®Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º¡¯ Ã¹¹øÂ° ½ÅÀÎ¹è¿ì °ø°³¿Àµð¼Ç, '½ÅÀÎ¹è¿ì ¹ß±¼ ÇÁ·ÎÁ§Æ®'

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Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º °ü°èÀÚ´Â “¿À·ÎÁö Áö¿øÀÚÀÇ ³¢¿Í ¸Å·Â, ¿¬±âÀû Àç´É¸¸À» ½É»ç ±âÁØÀ¸·Î ÀÎÀç¸¦ ¼±¹ß, ¹ß±¼ºÎÅÍ À°¼º, ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®±îÁö Ã¼°èÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛ ¾Æ·¡ ¿ª·®ÀÖ´Â ½ÅÀÎ¹è¿ì¸¦ ¹èÃâÇÒ °ÍÀ» ¸ñÇ¥·Î µÎ°í ÁøÇàµÉ °Í.”ÀÌ¶ó ¹àÈ÷¸ç “´Ü¼ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® °è¾àÀÌ ¸ñÀûÀÌ ¾Æ´Ñ Æø ³ÐÀº ¿¬±â °æÇèÀ» Á¦°øÇÏ°í µµ¾àÀÇ ±âÈ¸¸¦ ¸¶·ÃÇÏ´Â °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀÌ¹ø °ø°³ ¿Àµð¼Ç ½Ç½Ã¿¡ ´ëÇÑ Æ÷ºÎ¸¦ µ¡ºÙ¿´´Ù.
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