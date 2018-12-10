¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î, ºÒ¾È°¨¿¡¼­ ¿Ü·Î¿òÀ¸·Î...ÇöÀå½ºÆ¿ÄÆ ¹«½¼ÀÏ?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.10 ¿ù 20:35
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½ÂÀÎ 2018.12.10  
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·Î¸Ç½ººÎÅÍ »ï°¢°ü°è, Àü»ý°ú Çö½Ç »çÀÌÀÇ È¥¶õ±îÁö ±ØÀÇ Áß½É¿¡¼­ Á¸Àç°¨À» ºû³»°í ÀÖ´Â À±Çö¹ÎÀÇ È°¾àÀÌ Á¡Â÷ ±â´ë¸¦ °íÁ¶½ÃÅ°´Â °¡¿îµ¥, ¿À´Ã ¹ã 9½Ã 30ºÐ 11È¸¸¦ ÅëÇØ ±× ¸ð½ÀÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.   ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ¸ÅÁÖ ¿ù, È­ ¹ã 9½Ã 30ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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