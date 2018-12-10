¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î, ºÒ¾È°¨¿¡¼­ ¿Ü·Î¿òÀ¸·Î...ÇöÀå½ºÆ¿ÄÆ ¹«½¼ÀÏ?

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‘°è·æ¼±³àÀü’ À±Çö¹ÎÀÌ ºÒ¾È¿¡ ºüÁ³´Ù.
¿À´Ã(10ÀÏ) tvN ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’ 11È¸ ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í À±Çö¹ÎÀÇ ÇöÀå ½ºÆ¿ÄÆÀÌ °ø°³µÇ¾î ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù.
°ø°³µÈ »çÁøÀº ±ØÁß ±³¼ö½Ç¿¡ ÀÖ´Â Á¤ÀÌÇöÀÇ ¸ð½À. ½É°¢ÇÑ °í³ú Àá±ä µí ÁøÁöÇÑ ´«ºû°ú ºÐÀ§±â°¡ ºÒ¾È°¨À» Á¶¼ºÇÏ´Â ÇÑÆí È¦·Î µµ½Ã¶ôÀ» ¾Õ¿¡ µÎ°íµµ ¿ÖÀÎÁö »ý°¢¿¡¸¸ ºüÁ®ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀº ¾îÂ¾Áö ÀÌÇöÀÇ ¾µ¾µÇÔ°ú ¿Ü·Î¿òÀÌ ¿³º¸ÀÌ¸ç º¸µë¾îÁÖ°í ½ÍÀº ¸ð¼º¾Ö¸¦ À¯¹ßÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù.
À±Çö¹ÎÀº ‘°è·æ¼±³àÀü’¿¡¼ ±ØÁß ¼±¿Á³²(¹®Ã¤¿ø ºÐ)À» ÇâÇÑ ¸¶À½ÀÌ Ä¿Áú¼ö·Ï ¶Ñ·ÇÇØÁö´Â Àü»ýÀÇ ±â¾ï°ú ±× ½ÇÃ¼¿¡ À§±â°¨À» ´À³¢´Â Á¤ÀÌÇöÀÇ º¹Àâ´Ù´Ü ¼Ó³»¸¦ ±×¸®°í ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¹øÁÖ ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼´Â ±× °¨Á¤¼±ÀÌ ´õ¿í ½ÉÈµÉ °ÍÀ» ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾î¸°½ÃÀý ¾ö¸¶·ÎºÎÅÍ »óÃ³¹ÞÀº Æ®¶ó¿ì¸¶¸¦ Áö´Ñ Á¤ÀÌÇöÀÌ Ã³À½À¸·Î ¸¶À½À» ÁÖ°í À§·Î ¹Þ°í ½ÍÀº Á¸Àç ¿Á³²°ú Á¡Â÷ °¡±î¿öÁöÁö¸¸ ±×·²¼ö·Ï ´õ¿í ¿Ü·Î¿ò°ú ºÒ¾È°¨ÀÌ Ä¿Á®°¡´Â Á¤ÀÌÇöÀÇ È¥¶õ½º·¯¿î ¸ð½ÀÀÌ ´ã±æ ¿¹Á¤.
·Î¸Ç½ººÎÅÍ »ï°¢°ü°è, Àü»ý°ú Çö½Ç »çÀÌÀÇ È¥¶õ±îÁö ±ØÀÇ Áß½É¿¡¼ Á¸Àç°¨À» ºû³»°í ÀÖ´Â À±Çö¹ÎÀÇ È°¾àÀÌ Á¡Â÷ ±â´ë¸¦ °íÁ¶½ÃÅ°´Â °¡¿îµ¥, ¿À´Ã ¹ã 9½Ã 30ºÐ 11È¸¸¦ ÅëÇØ ±× ¸ð½ÀÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ‘°è·æ¼±³àÀü’Àº ¸ÅÁÖ ¿ù, È ¹ã 9½Ã 30ºÐ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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