·Î¸ÇÆ½ ÄÚ¹Ìµð Ã¹ µµÀüÇÑ ¹è¿ì 'À±±Õ»ó', ãæ·ÎÄÚÅ· µµÀü ¼º°ø

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|¡ã ¹è¿ì À±±Õ»ó ‘ÀÏ¶ßÃ»’ ½ºÆ¿ /»çÁø Á¦°ø µå¶ó¸¶ÇÏ¿ì½º, ¿ÀÇüÁ¦
½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô »õ·Î¿î ·Î¸ÇÆ½ ÄÚ¹Ìµð(ÀÌÇÏ ‘·ÎÄÚ’) ¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ¾ú´Ù.
Çö½ÇÀûÀÌ¸é¼µµ Â÷º°ÈµÈ ¿¬Ãâ°ú ±Øº», ¿Ïº®ÇÒ Á¤µµ·Î ¹è¿ìµéÀÇ ÄÉ¹Ì¿Í È£¿¬ÀÌ ÇÏ¸ð´Ï¸¦ ÀÌ·ç¸ç È¸Â÷°¡ °ÅµìµÉ¼ö·Ï ÀÔ¼Ò¹®°ú ÈÁ¦¼ºÀÌ ¿À¸£°í ÀÖ´Â JTBC ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘ÀÏ´Ü ¶ß°Ì°Ô Ã»¼ÒÇÏ¶ó’(¿¬Ãâ ³ëÁ¾Âù/±Øº» ÇÑÈñÁ¤/Á¦ÀÛ µå¶ó¸¶ÇÏ¿ì½º.¿ÀÇüÁ¦/ÀÌÇÏ ‘ÀÏ¶ßÃ»’)°¡ ¾È¹æ±ØÀå¿¡ ½ÅÈï°ÀÚ·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù. ±× Áß, ¹è¿ì À±±Õ»óÀÌ Ã¹ ·ÎÄÚ µµÀüÀÌ¶ó´Â Á¡ÀÌ ¹«»öÇÒ Á¤µµ·Î ÀÚ¿¬½º·´°í ½Å¼±ÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î Á¦¸ñÃ³·³ ¶ß°Å¿î »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
‘ÀÏ¶ßÃ»’Àº Ã»°áÀÌ ¸ñ¼ûº¸´Ù Áß¿äÇÑ ²É¹Ì³² Ã»¼Ò¾÷Ã¼ CEO Àå¼±°á(À±±Õ»ó ºÐ)°ú Ã»°áº¸´Ù »ýÁ¸ÀÌ ¸ÕÀúÀÎ ¿Á¤ ¸¸·¾ ÃëÁØ»ý ±æ¿À¼Ö(±èÀ¯Á¤ ºÐ)ÀÌ ¸¸³ª ÆîÄ¡´Â ‘¹«±Õ¹«¶§’ Èú¸µ ·Î¸Ç½º·Î ¹æ¿µ ÀüºÎÅÍ ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´ø ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
±â´ë´Â Ã¹ ¹æ¼Û°ú µ¿½Ã¿¡ ÈÁ¦¼º°ú ½ÃÃ»·ü, ¹è¿ìµéÀÇ ¿¿¬À¸·Î Áõ¸íÇß´Ù. ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ÃëÇâÀ» Á¦´ë·Î Àú°ÝÇÑ ‘ÀÏ¶ßÃ»’ÀÇ À±±Õ»óÀº µ¥ºß ÀÌÈÄ ·ÎÄÚ¿¡ Ã¹ µµÀü, ¸Ó¸®ºÎÅÍ ¹ß³¡±îÁö Ã»°áÀÌ ¸ñ¼ûº¸´Ù Áß¿äÇÑ Ã»¼Ò¾÷Ã¼ CEO ‘¿ÏÀü¹«°á³²’ Àå¼±°á·Î º¯½ÅÇØ ‘ãæ·ÎÄÚÅ·’ ‘·ÎÄÚ·Â ¸¸·¾’ÀÇ Åº»ýÀ» ¾Ë·È°í, ÀÌ¸¦ ÄÚ¹ÍÇÑ Ç¥Á¤¿¬±â¿Í ¸ð½À, ÄÉ¹Ì·Î Áõ¸íÇß´Ù.
ÀÚÄ© ¸Á°¡Áö´Â °ÍÀÌ µÎ·Á¿ö ÄÚ¹ÍÀûÀÎ ºÎºÐÀ» Ç¥ÇöÇÏÁö ¸øÇß´Ù¸é, ´Ù¼Ò ¾Ö¸ÅÇÏ°Ô º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ¾ú´ø Àå¸éµéÀ» À±±Õ»óÀº º»ÀÎÀÌ °¡Áö°í ÀÖ´Â Æ¯À¯ÀÇ ±ú¾Ë °°Àº Ç¥Á¤¿¬±â¿Í ¸ð½À, ¼¾½º·Î º¸´Â ÀÌµé¿¡°Ô Å« ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³»°Ô Çß´Ù.
±× µ¿¾È, ·ÎÄÚ¿¡¼ ±îÄ¥ÇÑ Ä³¸¯ÅÍ´Â ¸¹¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸ ‘ÀÏ¶ßÃ»’ ¼Ó À±±Õ»óÀÌ ¿¿¬ÇÏ°í ÀÖ´Â Àå¼±°áÀº ‘Ã»°á’°ú ‘ÄÚ¹Í’ÀÌ ´õÇØÁ® »õ·Ó°í ½Å¼±ÇÑ ¸Å·ÂÀÇ Ä³¸¯ÅÍ·Î °Åµì³ª¸é¼ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô Å« »ç¶ûÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ÀÛÇ°¿¡ ÀåÁ¡ÀÌÀÚ º¼°Å¸®·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù.
¶ÇÇÑ, ±× µ¿¾È ·ÎÄÚ¿Í ÀÎ¿¬ÀÌ ¾ø¾ú´ø À±±Õ»óÀº ÀÌ¹ø ‘ÀÏ¶ßÃ»’¿¡¼ ±â´Ù·È´Ù´Â µíÀÌ ±îÄ¥ÇÑ ¸ð½À°ú ¸Á°¡Á®µµ ¸Å·Â ÀÖ´Â ÄÚ¹ÍÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» ±ÕÇü ÀÖ°Ô Àß ¿¬±âÇÏ¸é¼ ±× µ¿¾È º¸¿©ÁÖÁö ¾Ê¾Ò´ø »õ·Ó°í ´Ù¾çÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ‘À±±Õ»ó Ç¥’ ·ÎÄÚÀÇ ¸Å·ÂÀ» °¡°¨ ¾øÀÌ »õ·Ó°Ô ¼±º¸ÀÌ¸ç º¸´Â ÀÌµé¿¡°Ô Áñ°Å¿òÀ» ¼±»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ´Ù¾çÇÏ°í ²ÙÁØÇÑ ÀÛÇ°°ú Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÅëÇØ Â÷±ÙÂ÷±Ù ½Ç·ÂÀ» ½×À¸¸ç ¿Ã¹Ù¸¥ ¼ºÀåÀÇ ¿¹¸¦ º¸¿©ÁÖ¸ç ÀÚ¸®¸Å±èÇÏ°í ÀÖ´Â À±±Õ»óÀÌ »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀÇ ¸Å·Â Æ÷ÅÙÀ» ÅÍÆ®¸®±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Â JTBC ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘ÀÏ¶ßÃ»’Àº ¸ÅÁÖ ¿ù,È ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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