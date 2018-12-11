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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.11 È­ 17:59
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½ÂÀÎ 2018.12.11  
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½ÅÀÎ¹è¿ì ¼­µµÇö ¿µÈ­ ‘Æó±³ (°¨µ¶ ÃÖÈ¿¿ø, Á¦ÀÛ ÅõÇÁ·¹ÀÓ)’ ¿¡ ‘ÀÎ¼® ¿ª’ À¸·Î Ä³½ºÆÃµÆ´Ù.

°øÆ÷¿µÈ­ ‘Æó±³ (°¨µ¶ ÃÖÈ¿¿ø, Á¦ÀÛ ÅõÇÁ·¹ÀÓ)’ ´Â ÁÖÀÎ°ø À¯¶ó(ÃµÀÌ½½ ºÐ) ¿Í ¹Ì¿Á(ÀÌÀ±¼ö ºÐ) À» Áß½ÉÀ¸·Î °í±³ ÇÐÃ¢½ÃÀý ÀÌµéÀ» ±«·ÓÇû´ø µ¿Ã¢ ÀÏÇàµé°ú Æó±³°¡ µÈ ¸ð±³¸¦ ¿ì¿¬È÷ µé¸®°Ô µÇ¸é¼­ ¹ú¾îÁö´Â »ç°ÇµéÀ» ´ãÀº °øÆ÷¹°ÀÌ´Ù.

±ØÁß ‘ÀÎ¼® ¿ª’ Àº Æó±³¿¡¼­ ÀÏ¾î³ª´Â »ç°ÇµéÀÇ Áß½É¿¡¼­ ÇÐÃ¢½ÃÀý Àç·Â°¡ÀÇ ¾Æµé·Î Ä£±¸µéÀ» ²ÙÁØÇÏ°Ô ±«·ÓÈû°ú ¿Õµû¸¦ ½ÃÅ°¸é¼­ °á±¹ ¹Ì¿Á(ÀÌÀ±¼ö ºÐ)ÀÌ ÀÚ»ìÀ» ÇÏ°Ô ¸¸µé°Ô µÇ´Â ¾Ç¿ª Ä³¸¯ÅÍ·Î ºÐÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿ÍÀÌ¾î¾À±îÁö ¼ÒÈ­ÇÏ¸ç, ¼¶¼¼ÇÑ °¨Á¤À» ³¡±îÁö Ç¥ÇöÇÏ¸ç ¸ÃÀº ¿ªÇÒ¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÑ ±×´Â Æ¯º°ÇÑ Á¸Àç°¨À» º¸¿©ÁÙ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù. 

¹è¿ì ¼­µµÇöÀº 188cmÀÇ ½Ã¿øÇÑ Å°¿Í ¼­±¸Àû ¸¶½ºÅ©·Î ÆÐ¼Ç¸ðµ¨·Î µ¥ºßÇÏ¿© È°µ¿(¼¼°è º£½ºÆ®¸ðµ¨ ÇÑ±¹2À§) ÇÏ¸ç ÀÚ¿¬½º·¹ ¹è¿ì·Î ÀüÇâÇÏ¿©, 2014³â ¿¹´ÉMC, MBC EVERY1 4ºÎÀÛ µå¶ó¸¶ ‘¸àÅ»»ç¼ö’ ¿¡¼­ ‘¿µÇÑ ¿ª(ÁÖ¿¬)’ À¸·Î ¿¬¿¹°è ÀÔ¹®Çß´Ù.

ÃÖ±Ù ÇÑ±¹-¸ù°ñÇÕÀÛ µå¶ó¸¶ ‘ÆÐ¼Ç¸ðµ¨ ½ÇÁ¾»ç°Ç’ ¿¡ ÁÖ¿ªÀ¸·Î Ä³½ºÆÃµÇ¾î ¸ðµ¨Ãâ½Å´ä°Ô ±ØÀÇ ¸ôÀÔµµ¸¦ ³ôÀÌ¸ç, »ìÀÎ»ç°ÇÀÌ ÀÏ¾î³­ ÇÙ½É¿¡ ¼± ÀÎ¹°·Î ¿¬±â¸¦ ÆîÃÆ´Ù.

ÇÑÆí, ¿µÈ­ ¸¶Áö¸·³¯ ¾ÆÄ§±îÁö ÃÔ¿µÇÑ ±×´Â ´çÀÏ ¿ÀÈÄ KBS°£ÆÇ ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¾È³çÇÏ¼¼¿ä’ ¿¡¼­ ÇÁ·Î°ÔÀÌ¸Ó ÆäÀÌÄ¿(ÀÌ»óÇõ ºÐ)¿Í µ·µ¶ÇÑ Ä£ºÐÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹æ¼ÛÈÄ ½Ç°Ë1À§¿Í ²ÙÁØÇÑ °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ´õ¿í ¹Ù»Û Çàº¸°¡ ¿¹»óµÇ´Â ±×´Â Â÷±âÀÛÀ» °ËÅäÁßÀÌ´Ù.

¿µÈ­ ‘Æó±³’´Â 11¿ù Å©·©Å©¾÷ÈÄ ÆíÁýÁß¿¡ ÀÖ´Ù. °³ºÀ ½Ã±â´Â ³»³â »ó¹Ý±â ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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