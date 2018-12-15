tvN '¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï' ÀÌ½ÂÁØ, Äð&½ÃÅ© ...°áÀÌ ´Ù¸¥ Ä³¸¯ÅÍ ¿Ï¼º

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ÀÌ½ÂÁØÀº tvN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ '¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï'(±Øº» ¼ÛÀçÁ¤/¿¬Ãâ ¾È±æÈ£)¿¡¼ ÅõÀÚÈ¸»ç °æ¿µÀü·«ÀÌ»ç ¹Ú¼±È£ ¿ªÀ» ¿¬±âÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±ØÁß È¸»ç´ëÇ¥ À¯Áø¿ì(Çöºó ºÐ)¿Í´Â È¸»ç µ¿·á ÀÌÀü¿¡ °¢º°ÇÑ ¼±ÈÄ¹è »çÀÌ·Î ³²´Ù¸¥ ÄÉ¹Ì¸¦ ¿¹°íÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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ÇöÀç ÀÎ±â¸®¿¡ ¹æ¿µÁßÀÎ '¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï'Àº ¸ÅÁÖ Åä,ÀÏ ¹ã 9½Ã ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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