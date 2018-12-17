ÀÌ¼ö¹Î, ½ºÅ©¸° µ¥ºßÀÛ '³»¾ÈÀÇ ±×³ð' ½ºÆ¿ÄÆ ÃÖÃÊ °ø°³...1¿ù 9ÀÏ °³ºÀ

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1¿ù 9ÀÏ °³ºÀÇÏ´Â ¿µÈ ‘³»¾ÈÀÇ ±×³ð’¿¡¼ ÇöÁ¤¿ªÀ¸·Î ¿¿¬ÇÑ ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹ÎÀÌ »óÅÇÏ°í »ç¶û½º·¯¿î ¿µÈÇöÀå ½ºÆ¿ÄÆÀÌ 17ÀÏ °ø°³ µÆ´Ù.
Æ¯È÷ °¢Á¾ ±¤°í¿Í µå¶ó¸¶¸¦ ÅëÇØ Â÷¼¼´ë±¹¹Î¿©µ¿»ýÀ¸·Î ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° ÀÌ¼ö¹ÎÀº ¹è¿ì ¶ó¹Ì¶õ°ú Æ¯º°ÇÑ ¿¬±â È£ÈíÀ» ¼±º¸ÀÎ´Ù. ÀÚÅ¸°øÀÎ ¿¬±â·ÂÀÇ ¶ó¹Ì¶õ°ú ÀÌ¹ø ¿µÈ·Î ½ºÅ©¸°¿¡ µ¥ºßÇÏ´Â ÀÌ¼ö¹ÎÀÇ ¸ð³à ÄÉ¹Ì°¡ ¾î¶² ½Ã³ÊÁö¸¦ ¹ßÈÖÇÒÁö ±â´ë°¡ ¸ð¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
¿µÈ ‘³»¾ÈÀÇ ±×³ð’Àº ¿ì¿¬ÇÑ »ç°í·Î Á¦´ë·Î ¹Ù²ï ¾ÆÀç¿Í °íµùÀÇ ´ëÀ¯ÀëÀÇ Çâ¿¬, ¿ôÀ½ ´ëÈ¯Àå ÆÄÆ¼¸¦ ±×¸° ÄÚ¹ÌµðÀÌ´Ù.
¹Ú¼º¿õ, Áø¿µ, ¶ó¹Ì¶õµî°ú È£ÈíÀ» ¸ÂÃá ÀÌ¼ö¹ÎÀº ¹Ì¼±ÀÇ µþÀÎ ‘ÇöÁ¤’ ¿ªÀ¸·Î ³ª¿Í ¶ó¹Ì¶õ°ú Âû¶± °°Àº ¸ð³à ¿¬±â¸¦ ÆîÄ¡´Â°¡ ÇÏ¸é Áø¿µ°úµµ ¿ôÁö¸øÇÒ ±â¹ßÇÑ Ä³¹Ì¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù .
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‘³»¾ÈÀÇ ±×³ð’Àº ¸ð´ÏÅÍ ÆòÁ¡ 5Á¡ ¸¸Á¡¿¡ 4.7Á¡ÀÌ¶ó´Â °ÅÀÇ ¸¸Á¡¿¡ °¡±î¿î Á¡¼ö¸¦ ¹ÞÀº ¿µÈ¿¡ ´ëÇÑ °ÇÑ ÀÚ½Å°¨À¸·Î ºÎ»êÀº ¹°·Ð ¼¿ïºÎÅÍ ´ë±¸, ±¤ÁÖ, ´ëÀü, ÃæÁÖ µî ´ë±Ô¸ð Àü±¹ ¸ð´ÏÅÍ ½Ã»çÈ¸¸¦ ÁøÇà Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ¿µÈ¸¦ °ü¶÷ÇÑ °ü°´µéÀº »ó¿µ ³»³» Æø¼Ò¸¦ ÅÍÆ®¸®¸ç ±â´ë¸¦ Àú¹ö¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÄªÂùÇÏ¸ç “À¢¸¸ÇÑ ¿µÈ º¸°í Àç¹Õ´Ù°í ¸» ¾È ÇÏ´Â ¿ì¸® ¾ö¸¶°¡ ÀÌÁ¦²¯ º» ¿µÈ Áß¿¡ °¡Àå Àç¹Õ¾ú´Ù°í Çß´Ù”, “¿µÈ »ó¿µ ³»³» ¿ôÀ½¼Ò¸®¹Û¿¡ ¾È µé·È´Ù”¸ç ¼ÖÁ÷ÇÑ ÈÄ±â¸¦ ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù. ÀÌ¿¡ 2019³âÀ» ¿©´Â Ã¹ ±¹¹Î ÄÚ¹Ìµð·Î¼ Àü ¼¼´ë °ü°´µéÀ» »ç·ÎÀâÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ºñÇö½ÇÀûÀÎ »óÈ² ¼Ó¿¡ Çö½ÇÀûÀÎ °ø°¨À» ÀÌ²ø¾î³Â´ø ¿µÈ ‘¹Ì¾² ¿ÍÀÌÇÁ’ÀÇ °È¿Áø °¨µ¶ÀÌ ¸Þ°¡ÆùÀ» Àâ¾Æ ´Ù½Ã±Ý µå¶ó¸¶°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ÄÚ¹Ìµð·Î ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø °ü°´µé¿¡°Ô Áñ°Å¿òÀ» ÀüÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ‘³»¾ÈÀÇ ±×³ð’Àº 2019³â 1¿ù 9ÀÏ °³ºÀÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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