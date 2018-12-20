°³±×¸Ç Ãâ½Å Àü¹® MC, °¡¼öMC½ä ½Ì±Û '¿©º¸¾ß' ¹ß¸Å

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ÄÃÅõÆÐ¹Ð¸® °³±×¸Ç Ãâ½ÅÀÌÀÚ Àü¹® MC·Î È°µ¿ ÁßÀÎ ½äÀ» Àß Çª´Â °³ °¡¼ö MC½ä(±èÁøÇõ)ÀÌ ¿À´Ã(20ÀÏ) Á¤¿À¿¡ µðÁöÅÐ ½Ì±Û ¿©º¸¾ß¸¦ ¹ß¸ÅÇß´Ù
MC½äÀº 2009³â ÄÃÅõÆÐ¹Ð¸® ¼Ò¼ÓÀ¸·Î ´ëÇÐ·Î ÄÃÅõÈ¦¿¡¼ ¿ôÃ£»ç ¹× ÇÏ¶¥»ç °³±× °ø¿¬À» ½ÃÀÛÀ¸·Î 2012³â Å°Áî¿øTV ¸®Æ÷ÅÍ·Î µ¥ºßÇÏ°í °øÀÍ±Ù¹« ¿ä¿øÀ¸·Î º¹¹« ÈÄ ½äÀ» Àß Çª´Â MC¶ó´Â ¶æÀÇ ¿¹¸íÀÎMC½ä·Î ÇÑ±¹ Á÷¾÷¹æ¼Û NCS Á÷¾÷Æ¯° ¸®Æ÷ÅÍ·Î Ãâ¿¬ÇÏ°í KBS2 ¼Ó º¸ÀÌ´Â TV °üÂûÄ«¸Þ¶ó¿¡¼ À§Çè¿¡ Ã³ÇÑ ÇÒ¸Ó´Ï¸¦ µµ¿ÍÁÖ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ÀÇ·Î¿î Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î ÈÁ¦°¡ µÇ±âµµ ÇÏ¿´°í 2016³â µðÁöÅÐ ½Ì±Û "¾ßÀÌ¾ßÀÌ¾ß" ±â´Ù¸²À» ¹ß¸ÅÇÏ°í2017³â Á÷Á¢ ÀÛ»ç, ÀÛ°îÇÑ "¶á´Ù." ¶ó´Â ³ë·¡·Î Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î¼ È°µ¿ ÁßÀÎ ¸¸´É¿£ÅÍÅ×ÀÌ³ÊÀÌ´Ù.
¿ÃÇØ 5¿ù¿¡ ¹Ì¸ðÀÇ À¯Ä¡¿ø ±³»ç¶û °áÈ¥ÇÑ ±×´Â °áÈ¥ ÇÑ 30~60´ë ºÎºÎ´Ôµé Áß¿¡ÀÚÀ¯°¡ ÇÊ¿äÇÏ½Å ºÎºÎ´ÔµéÀÇ ¸¶À½À» ´ëº¯ÇÏ´Â ³ë·¡ÀÎ ½Å°î ¿©º¸¾ß¸¦ ÀÛ»ç, ÀÛ°îÇÏ¿´°íÆí°îÀº "¶á´Ù"¸¦ Æí°îÇß´ø ÀÎµð¹êµå ÅèÅè(ÇÑ»óÅÂ)ÀÌ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç ½Å°î ¿©º¸¾ß´Â ÇÑÆò»ý ÀÏ ¸¸ÇÏ°í »ì¸²¸¸ ÇÏ°í »ç½Å ºÎºÎµéÀÇ ÀÚÀ¯¸¦ Ç¥ÃâÇÏ´Â °îÀ¸·Î Æ¯È÷ÈÄ·Å±¸ ºÎºÐÀÎ ¿©º¸¾ß~³¯ Á» ³»¹ö·Á µÖ ³ªµµ ÀÌÁ¨ ÀÚÀ¯°¡ ÇÊ¿äÇØ~¶ó´Â °¡»ç ºÎºÐÀÌ ÀÚÀ¯°¡ ÇÊ¿äÇÑ ºÎºÎ´ÔµéÀÇ °ø°¨À» »ì °Å¶ó°í ¸»Çß´Ù
ÇÑÆí 2019³â¿¡µµ ½Å°î '¿©º¸¾ß', ±×¸®°í '¶á´Ù'. ¶ó´Â ³ë·¡·Î ½ÅÀÎ Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î¼ ¸¹Àº È°µ¿ÀÌ ±â´ëµÈ´Ù µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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