°³±×¸Ç Ãâ½Å Àü¹® MC, °¡¼öMC½ä ½Ì±Û '¿©º¸¾ß' ¹ß¸Å

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MC½äÀº 2009³â ÄÃÅõÆÐ¹Ð¸® ¼Ò¼ÓÀ¸·Î ´ëÇÐ·Î ÄÃÅõÈ¦¿¡¼­ ¿ôÃ£»ç ¹× ÇÏ¶¥»ç °³±× °ø¿¬À» ½ÃÀÛÀ¸·Î 2012³â Å°Áî¿øTV ¸®Æ÷ÅÍ·Î µ¥ºßÇÏ°í °øÀÍ±Ù¹« ¿ä¿øÀ¸·Î º¹¹« ÈÄ ½äÀ» Àß Çª´Â MC¶ó´Â ¶æÀÇ ¿¹¸íÀÎMC½ä·Î ÇÑ±¹ Á÷¾÷¹æ¼Û NCS Á÷¾÷Æ¯°­ ¸®Æ÷ÅÍ·Î Ãâ¿¬ÇÏ°í KBS2 ¼Ó º¸ÀÌ´Â TV °üÂûÄ«¸Þ¶ó¿¡¼­ À§Çè¿¡ Ã³ÇÑ ÇÒ¸Ó´Ï¸¦ µµ¿ÍÁÖ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ÀÇ·Î¿î Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î È­Á¦°¡ µÇ±âµµ ÇÏ¿´°í 2016³â µðÁöÅÐ ½Ì±Û "¾ßÀÌ¾ßÀÌ¾ß" ±â´Ù¸²À» ¹ß¸ÅÇÏ°í2017³â Á÷Á¢ ÀÛ»ç, ÀÛ°îÇÑ "¶á´Ù." ¶ó´Â ³ë·¡·Î Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î¼­ È°µ¿ ÁßÀÎ ¸¸´É¿£ÅÍÅ×ÀÌ³ÊÀÌ´Ù. 

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