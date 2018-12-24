ºí¶ôºñ, ¹Ì±¹ Å¸ÀÓ½ºÄù¾î Àü±¤ÆÇ Àå½Ä¡¦ÆÒµéÀÌ ¼±»çÇÑ Å©¸®½º¸¶½º ¼±¹°

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±×·ì ºí¶ôºñ°¡ ¹Ì±¹ ´º¿å Å¸ÀÓ½ºÄù¾î ¿Á¿Ü Àü±¤ÆÇÀ» È·ÁÇÏ°Ô Àå½ÄÇß´Ù.
Áö³ 23ÀÏ ºí¶ôºñ ÇØ¿Ü ÆÒÅ¬·´Àº ‘#BlockBMontage(ºí¶ôºñ¸ùÅ¸ÁÖ)’ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏÈ¯ÀÌÀÚ ÀçÈ¿ÀÇ »ýÀÏ ±â³ä ÀÌº¥Æ®·Î ¹Ì±¹ ´º¿å Å¸ÀÓ½ºÄù¾î¿¡ ±¤°í¸¦ °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ ´º¿å Å¸ÀÓ½ºÄù¾î Àü±¤ÆÇ¿¡´Â Áö³ÇØ ¹ß¸ÅÇÑ ºí¶ôºñÀÇ ¾Ù¹ü¸í ‘MONTAGE’ ÅØ½ºÆ®¿Í ÇÔ²² Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ¸â¹öµéÀÇ °³ÀÎÄÆÀÌ ³ª¶õÈ÷ ´ã°Ü ÀÌ¸ñÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
ÀÌ¹ø ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ºí¶ôºñ ÆÒµéÀÌ ¸â¹ö ¸ðµÎ¿¡°Ô ÁÖ´Â Å©¸®½º¸¶½º ¼±¹°ÀÌÀÚ »ýÀÏÀ» ¸ÂÀº ÀçÈ¿¿¡°Ô Å« ÀÇ¹Ì¸¦ ´õÇÏ¸ç ¸â¹öµéÀ» °¨µ¿ÄÉ ÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ²¨ÁöÁö ¾Ê´Â ÆÒ´ýÀÇ È·ÂÀ» ÀÔÁõÇÏ¸ç ºí¶ôºñÀÇ ±Û·Î¹ú À§»óÀ» ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ½Ç°¨ÄÉ Çß´Ù.
ÇÑÆí ºí¶ôºñ´Â Áö³ 1¿ù ¸®ÆÐÅ°Áö ¾Ù¹ü ‘Re:MONTAGE(¸®:¸ùÅ¸ÁÖ)’¸¦ ¹ß¸ÅÇØ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ÇöÀç °³ÀÎ È°µ¿¿¡ ÁÖ·ÂÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ ÆÒµéÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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