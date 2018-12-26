¹è¿ì À±±Õ»ó, ½ÉÄô Á÷Áø ·Î¸Ç½º ¸Å·Â ÀåÂø

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|¡ã jtbc ¡®ÀÏ¶ßÃ»¡¯ ¹è¿ì À±±Õ»ó ½ºÆ¿ / »çÁøÁ¦°ø µå¶ó¸¶ÇÏ¿ì½º, ¿ÀÇüÁ¦
¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â jtbc ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘ÀÏ´Ü ¶ß°Ì°Ô Ã»¼ÒÇÏ¶ó’¸¦ ÅëÇØ ãæ·ÎÄÚÅ·À¸·Î µî±ØÇÑ ¹è¿ì À±±Õ»óÀÌ ±èÀ¯Á¤¿¡°Ô Á÷Áø³² ¸ðµå·Î º¯½Å, »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç ¸¹Àº ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» µÚÈçµé±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
·Î¸ÇÆ½ ÄÚ¹Ìµð Àå¸£¸¦ Çö½ÇÀûÀÌ¸é¼µµ ¸Å·ÂÀûÀ¸·Î ´ã¾Æ³½ ¿¬Ãâ°ú ±Øº», ¹è¿ìµéÀÇ ÄÉ¹Ì±îÁö ¿Ïº®ÇÑ È£ÈíÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â JTBC ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘ÀÏ´Ü ¶ß°Ì°Ô Ã»¼ÒÇÏ¶ó’(¿¬Ãâ ³ëÁ¾Âù/±Øº» ÇÑÈñÁ¤/Á¦ÀÛ µå¶ó¸¶ÇÏ¿ì½º, ¿ÀÇüÁ¦/ÀÌÇÏ ‘ÀÏ¶ßÃ»’)¿¡¼ ¿¬±â·ÂÀº ¹°·Ð, Ã»¼Ò¾÷Ã¼ CEO Àå¼±°á Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¿Ïº®È÷ Ç¥ÇöÇØ ¸¹Àº È£ÆòÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ‘ãæ·ÎÄÚÅ·’ ¹è¿ì À±±Õ»óÀÌ ±Ø Áß ±æ¿À¼Ö(±èÀ¯Á¤ ºÐ)¿¡°Ô Àû±ØÀûÀ¸·Î ´Ù°¡°¡´Â ¸Å·ÂÀûÀÎ ‘Á÷Áø³²’ ¸ð½ÀÀ¸·Î º¯½ÅÇØ ¸¹Àº ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» Àá ¸ø ÀÌ·ç°Ô ¸¸µé°í ÀÖ´Ù.
ÃÖ±Ù, 10È¸ ¹æ¼Û¿¡¼´Â ±× µ¿¾È ¿À¼ÖÀ» ÇâÇÑ ÀÚ½ÅÀÇ ¸¶À½À» ºÎÁ¤Çß´ø ¼±°áÀÇ ¸ð½À°ú´Â ´Ù¸£°Ô ´õ ÀÌ»ó ¸Á¼³ÀÌÁö ¾Ê°í, ÀÚ½ÅÀÇ ¸¶À½À» ÀüÇÏ±â À§ÇØ ±Çºñ¼(À¯¼± ºÐ)¿¡°Ô Á¶¾ðÀ» ±¸ÇÏ¸ç ÀÀ¿øÀ» ¾ò°í, °í¹éÀ» À§ÇØ ²É°ú ¼±¹°À» ÁØºñÇØ¼ ÁýÀ¸·Î ÇâÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¾Õ¼ ¼±°áÀÇ ¿ÜÁ¶ºÎÀÎ Â÷È¸Àå(¾È¼®È¯ ºÐ)À» ¸¸³ª °ÅÀýÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¿ä±¸ Á¶°Ç°ú ¹«¾ðÀÇ ¾Ð¹ÚÀ» ¹ÞÀº ¿À¼ÖÀº ¹«°Å¿î ¸¶À½À» ´©¸¥ Ã¤ °í¹éÀ» À§ÇØ Á¶½É½º·¹ ¸»À» ²¨³»´Â ¼±°á¿¡°Ô ¸ðÁú°Ô ¼±À» ±ß°í, ¿Ü¸éÇØ¹ö·Á ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÏÁö¸¸, ÀÌ·± ¿À¼ÖÀÇ ÅÂµµ¿¡ ¼±°áÀº ¼·¼·ÇÑ ¸¶À½Àº µéÁö¸¸, ±¼ÇÏÁö ¾Ê°í ´ÙÀ½ ³¯ ¿À¼Ö¿¡°Ô ´Ù°¡°¡ “¿¬¾Ö °¨Á¤ ¾ø´Ù°í? ±×·³ ³»°¡ ¸¸µé¾îÁÙ°Ô!”¶ó¸ç ÀÌÀü¿¡´Â º¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø, ¸Å·ÂÀûÀÎ ‘Á÷Áø³²’ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸¿© º¸´Â ÀÌµéÀÇ ¸¶À½À» ¼³·¹°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
Æ¯È÷, ‘Á÷Áø ¸Å·Â³²’À¸·Î º¯½ÅÇÑ ¼±°áÀÇ ¸ð½ÀÀº ÀÏ¸í ‘½ÉÄô ÀåÀÎ’ÀÎ ¸¸Å ¸¹Àº ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô ¼³·½°ú ¼Ó ½Ã¿øÇÔÀ» µ¿½Ã¿¡ ¾È°ÜÁÖ¸ç “¼±°áÀÌ ¸ÚÀÖ´Ù!!” “¼³·¹¼ Àá ´Ù Àä´Ù¤Ð¤Ð” “Á÷Áø³² ¼±°áÀÌ ÃÖ°í´Ù!!” “µÎ »ç¶÷ °ÝÇÏ°Ô ÀÀ¿øÇÑ´Ù!!” µî ¶ß°Å¿î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
ÀÌÃ³·³, ¸Å·ÂÀûÀÎ ‘Á÷Áø³²’À¸·Î º¯½ÅÇÑ ¼±°áÀÌ ¾ÕÀ¸·Î ¾î¶»°Ô ÀÚ½ÅÀÇ Áø½ÇµÈ ¸¶À½À» Àü´ÞÇÒÁö, °ú¿¬ ¿À¼ÖÀÇ ¸¶À½À» µ¹¾Æ¼°Ô ÇÒ Áö, ¼³·½ À¯¹ß Àû±ØÀûÀÎ ‘Á÷Áø³²’¸ð½ÀÀ¸·Î ¾ó¸¶³ª ´õ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» »ç·ÎÀâÀ»Áö ¹ú½áºÎÅÍ ±â´ë°¡ ¸ð¾ÆÁö°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ¼±°áÀ» ¿Ïº® ¼ÒÈÇÏ°í ÀÖ´Â ¹è¿ì À±±Õ»ó¿¡ ´ëÇÑ °ü½Éµµ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
À±±Õ»óÀº Ã¹ ·Î¸ÇÆ½ ÄÚ¹Ìµð µå¶ó¸¶ÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ÄÚ¹ÍºÎÅÍ ·Î¸Ç½º±îÁö ¿Ïº®È÷ ¼ÒÈÇÏ¸ç ‘ÀÏ¶ßÃ»’ÀÇ Àå¼±°á Ä³¸¯ÅÍ·Î »õ·Î¿î ÇüÅÂÀÇ ‘·ÎÄÚÅ·’À» ¸¸µé¾ú´Ù´Â ÆòÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°ÑÀ¸·Î º¸±â¿£ ±îÄ¥ÇÏ°í ³ÃÃ¶ÇÏÁö¸¸, Á÷¿øµéÀ» Áø½ÉÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ´Â °¡½¿ µû¶æÇÑ CEOÀÇ ¸ð½ÀÀº ¹°·Ð, ÀÚ½Å°ú´Â Á¤¹Ý´ëÀÎ ¿©ÀÚ¸¦ Á¡Á¡ Áø½ÉÀ¸·Î ÁÁ¾ÆÇÏ°Ô µÇ°í ³ª¾Æ°¡ ¸¶À½ÀÇ »óÃ³±îÁö Ä¡À¯ ¹Þ´Â ³²ÀÚÀÇ ¸ð½À±îÁö °¡Áö°í ÀÖ´Â Àå¼±°á Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¹è¿ì À±±Õ»óÀº ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ´õÇØ ¼¶¼¼È÷ ±×·Á³»¸ç ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀÛÇ°À» ´õ¿í Ç³¼ºÇÏ°Ô ¸¸µé¾î ³ª°¡°í ÀÖ´Ù.
À±±Õ»óÀº Ã¹ ·Î¸ÇÆ½ ÄÚ¹Ìµð µå¶ó¸¶ÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ÄÚ¹ÍºÎÅÍ ·Î¸Ç½º±îÁö ¿Ïº®È÷ ¼ÒÈÇÏ¸ç ‘ÀÏ¶ßÃ»’ÀÇ Àå¼±°á Ä³¸¯ÅÍ·Î »õ·Î¿î ÇüÅÂÀÇ ‘·ÎÄÚÅ·’À» ¸¸µé¾ú´Ù´Â ÆòÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°ÑÀ¸·Î º¸±â¿£ ±îÄ¥ÇÏ°í ³ÃÃ¶ÇÏÁö¸¸, Á÷¿øµéÀ» Áø½ÉÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ´Â °¡½¿ µû¶æÇÑ CEOÀÇ ¸ð½ÀÀº ¹°·Ð, ÀÚ½Å°ú´Â Á¤¹Ý´ëÀÎ ¿©ÀÚ¸¦ Á¡Á¡ Áø½ÉÀ¸·Î ÁÁ¾ÆÇÏ°Ô µÇ°í ³ª¾Æ°¡ ¸¶À½ÀÇ »óÃ³±îÁö Ä¡À¯ ¹Þ´Â ³²ÀÚÀÇ ¸ð½À±îÁö °¡Áö°í ÀÖ´Â Àå¼±°á Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¹è¿ì À±±Õ»óÀº ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ¸Å·ÂÀ» ´õÇØ ¼¶¼¼È÷ ±×·Á³»¸ç ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀÛÇ°À» ´õ¿í Ç³¼ºÇÏ°Ô ¸¸µé¾î ³ª°¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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