¡®°è·æ¼±³àÀü¡¯ À±Çö¹Î, Ç³ºÎÇÑ °¨Á¤¿¬±â ÅëÇØ ÀÇ¹ÌÀÖ´Â Á¸Àç°¨ ³²°Ü

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.26 ¼ö 15:08
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.12.26  
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À±Çö¹ÎÀÌ ‘°è·æ¼±³àÀü’À» ÅëÇØ ÀÇ¹ÌÀÖ´Â ¿ªÇÒ·Î Á¸Àç°¨À» ³²°å´Ù.

¾îÁ¦(25ÀÏ) ÃÖÁ¾È¸¸¦ ¸ÂÀº tvN ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘°è·æ¼±³àÀü’À» ÅëÇØ À±Çö¹ÎÀº ±Ø Áß Á¤ÀÌÇöÀÇ Àü»ýºÎÅÍ Çö»ý±îÁöÀÇ ¸ðµç ¼­»ç¸¦ ¾Æ¿ì¸£¸ç Ç³ºÎÇÑ °¨Á¤ ½ºÆåÆ®·³À» Ç¥ÇöÇÏ¸ç »õ·Î¿î ¸Å·ÂÀ» º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù.

¾î¸°½ÃÀý ¾ö¸¶¿¡°Ô ¹ÞÀº »óÃ³·Î ¸¶À½À» ¿­Áö ¸øÇÏ°í ±îÄ¥ÇÏ°í ¿¹¹ÎÇÑ ¼º°ÝÀ» µå·¯³»´Â µ¿½Ã¿¡ Á¡Â÷ »ç¶û¿¡ ºüÁö¸ç ¼Ò³â°°ÀÌ ÇØ¸¼°í ¼ø¼öÇÑ Çã´ç¸é¸ð±îÁö ±×¸®¸ç ÃÊ¹Ý »ýµ¿°¨ ³ÑÄ¡´Â È°¾àÀ» ÆîÃÆ´Ù. 

Àü°³°¡ ½ÉÈ­µÇ¸é¼­ ¸¶À½¿¡ µÐ ÀÌ¸¦ ÀÒ¾î¹ö¸±±î °Þ´Â ºÒ¾ÈÇÔ, Àü»ýÀÇ ½ÇÃ¼°¡ µå·¯³¯¼ö·Ï Ä¿Áö´Â µÎ·Á¿ò°ú ºÒÆíÇÑ Áø½ÇµéÀ» ¸¶ÁÖÇÏ°í ´Ù½Ã ´À³¢´Â ¿Ü·Î¿ò µî ½° ¾øÀÌ ¿äµ¿Ä¡´Â È¥µ·ÀÇ °¨Á¤ º¯È­¸¦ ¸¶Áö¸·±îÁö ÀÌ²ø¾ú´Ù.
 
Æ¯È÷ ¸¶Áö¸·È¸¿¡¼­´Â ¿À·£ ¼¼¿ù Áû¾îÁ³´ø Áõ¿À¿Í ÁËÃ¥°¨À» ³»·Á³õ°í, ¹Ý¼ºÇÏ°í ¿ë¼­ÇÏ´Â ÀÌÇöÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁö¸é¼­ ÁøÇÑ ¿©¿îÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. 

¾Õ¼­ À±Çö¹ÎÀº “’°è·æ¼±³àÀü’À» ÇÔ²²ÇÑ ±ä ½Ã°£µ¿¾È Á¤ÀÌÇöÀÌ¶õ ÀÎ¹°À» ÅëÇØ ¼ö ¸¹Àº °¨Á¤À» ´À²¼´Ù.”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. 

ÀÌ·¸µí Á¤ÀÌÇöÀº ÀÌ·¯ÇÑ ´ÙÃþÀûÀÎ °¨Á¤¼±°ú »ç¿¬ ¼Ó¿¡¼­ µå¶ó¸¶°¡ ÀüÇÏ°íÀÚ Çß´ø ¸Þ½ÃÁö¸¦ Áã°í ÀÖ´Â Æ¯º°ÇÑ ÀÎ¹°ÀÌ¾ú±â¿¡ ¸¶Áö¸·±îÁö ±× ÀÇ¹Ì¿Í Á¸Àç°¨ÀÌ ³²´Þ¶ú´Ù. 

¼±¿Á³²(¹®Ã¤¿ø), ±è±Ý(¼­ÁöÈÆ)Àº ¹°·Ð ¼±ÀÎµéÀ» ºñ·Ô ¸ðµç »ç¶÷µéÀÌ ÀÌÇöÀÇ ¸¶À½À» ¾î·ç¸¸Á®ÁÖ´Â ÁøÁ¤ÇÑ ¼±(à¼)ÇÔ ¼Ó¿¡¼­ À§·Î¸¦ ¾ò´Â °á¸»Àº ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô Èú¸µ °¨¼ºÀ» ÀüÇÏ¸ç µû¶æÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î ÇØÇÇ¿£µùÀ» ¿Ï¼º½ÃÄ×´Ù.

 À±Çö¹Î ¿ª½Ã “±ØÁß ÀÌÇöÀ» º¸µë¾î ÁØ ÀÛÇ°ÀÇ ¿£µùÀÌ ³ª¿¡°Ôµµ Æ¯º°ÇÑ À§·ÎÀÌÀÚ Èú¸µÀÌ¾ú´Ù”°í Áø½É¾î¸° ¼Ò°¨À» µ¡ºÙ¿´´Ù.

 ‘°è·æ¼±³àÀü’À» ÅëÇØ ÀÇ¹ÌÀÖ´Â Ä³¸¯ÅÍ·Î ¿¬±âº¯½Å¿¡ µµÀüÇÑ À±Çö¹ÎÀº ³»³â Â÷±âÀÛ ³íÀÇ ÁßÀ¸·Î, ½° ¾ø´Â ¿¬±âÇàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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