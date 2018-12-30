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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.30 ÀÏ 09:52
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½ÂÀÎ 2018.12.30  
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¡ã Áö³­ 27ÀÏ ¹ã, ½ÅÀå¾Ï Åõº´ Áß º°¼¼ÇÑ ¹êµå º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ï ÀüÅÂ°üÀÇ ºó¼Ò°¡ 28ÀÏ ¿ÀÀü ¼­¿ï¾Æ»êº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡ ¸¶·ÃµÆ´Ù. Çâ³â 56¼¼. ¹ßÀÎÀº 31ÀÏÀÌ¸ç ÀåÁö´Â ¿ëÀÎÆò¿ÂÀÇ½£ÀÌ´Ù. »çÁø°øµ¿ÃëÀç´Ü

Áö³­ 27ÀÏ ¹ã ¼¼»óÀ» ¶°³­ º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ï µå·¯¸Ó ÀüÅÂ°üÀ» Ãß¸ðÇÏ´Â ¹°°áÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.

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¶Ç °¡¼ö À±µµÇöÀº “¼±ÇÏ¼Ì°í ¹è·Á½É ³ÑÄ¡¼Ì°í ÈÇ¸¢ÇÑ µå·¯¸ÓÀÌ¼ÌÀ¸¸ç ÇÑ±¹ À½¾Ç»ç¿¡ ±æÀÌ ³²À» º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ïÀÇ ¸â¹ö¿´´ø ÀüÅÂ°ü Çü´Ô”ÀÌ¶ó¸ç “ÀÌÁ¦´Â ¸ðµç °Ô °ú°ÅÇüÀ¸·Î¹Û¿¡ ¼³¸íÇÒ ¼ö ¾øÁö¸¸, Çü´ÔÀÇ µû¶æÇÑ À½¾ÇÀº »ç¶÷µé ¸¶À½¼Ó¿¡ ¿À·§µ¿¾È ³²¾ÆÀÖÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù. »ï°¡ °íÀÎÀÇ ¸íº¹À» º÷´Ï´Ù”¶ó°í ¾ÖµµÇß´Ù. 

°¡¼ö ÀÌ½ÂÈ¯Àº “Á¦°¡ ´õ Àß ÇØ¾ß Çß´Âµ¥ ¹Ì¾ÈÇØ¿ä, Çü. ºÎµð ÆòÈ­·Î¿î °÷¿¡¼­ ¸ø´Ù ÇÑ À½¾Ç ÇÏ½Ã¸é¼­ ÆíÈ÷ ½¬¼¼¿ä”¶ó°í Àû¾ú´Ù. 

ºÎÈ°ÀÇ µå·¯¸Ó Ã¤Á¦¹ÎÀº “ÅÂ°üÀÌ Çü. µû½ºÇÑ ¸¶À½À» °¡Áø ¸ÚÁø ¹ÂÁö¼Ç. ÀØÁö ¾ÊÀ»°Ô¿ä. ÆíÈ÷ ½¬¼¼¿ä. ÀÚÁÖ Ã£¾ÆºËÁö ¸øÇÑ °Ô ³Ê¹« ¸¶À½ ¾ÆÇÁ³×¿ä”¶ó°í ¾ÈÅ¸±î¿öÇß´Ù. 

Áö¿Àµð ¹ÚÁØÇüµµ “Çü~ ´Ã º¼ ¶§¸¶´Ù Àß Ã¬°ÜÁÖ½Ã°í ºÎµå·¯¿î ¹Ì¼Ò·Î ´Ã ¸¶À½À» ÆíÈ÷ ÇØ ÁÖ½Ã°í ¸¹Àº »ç¶÷¿¡°Ô ¸ÚÁø À½¾Ç°ú ÁÁÀº Ãß¾ïµé ¸¹ÀÌ ¸¸µé¾îÁÖ¼Å¼­ ³Ê¹« °¨»çÇØ¿ä. ÀÌÁ¦ ÇÏ´Ã À§¿¡¼­ ÆíÈ÷ ½¬¼¼¿ä”¶ó°í ½è´Ù. 

°¡¼ö ±èµ¿·üÀº “ÅÂ°ü Çü´Ô, ÀÌÁ¦ ÆíÈ÷ ½¬¼¼¿ä. ´Ã µû¶æÇÏ°Ô ¿ôÀ¸½Ã´ø ¸ð½À ±â¾ïÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í, °¡¼ö ½Å½ÂÈÆÀº “ÇÑ±¹ ·ÏÀÇ ÀÚÁ¸½É! °í ÀüÅÂ°ü Çü´ÔÀÇ ¸íº¹À» º÷´Ï´Ù”¶ó°í ¾ÖµµÇß´Ù. 

°¡¼ö Ãâ½Å ¸ñ»çÀÎ Á¶ÇÏ¹®Àº “ÇÑ ´Þ Àü¸¸ ÇÏ´õ¶óµµ ÅëÈ­Çß¾ú´Âµ¥”¶ó°í ¾ÈÅ¸±î¿öÇÏ¸ç “ÅÂ°ü ÇüÁ¦ ÁÁÀº °÷¿¡¼­ ÆíÈ÷ ½¬±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. 20³â °¡±îÀÌ º¸¾Æ¿Â °ÍÀ¸·Ð À½¾ÇÀÎ Áß Âü ¼º½ÇÇÏ°í ÂøÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ ÈÄ¹èÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í Àû¾ú´Ù.

°íÀÎÀÇ ¸¶Áö¸· ±æµµ ¿Ü·ÓÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ºó¼Ò°¡ Â÷·ÁÁø 28ÀÏºÎÅÍ ÀÌÆ±³¯±îÁö Àå¸£¿Í ¼¼´ë¸¦ °¡¸®Áö ¾ÊÀº À½¾ÇÀÎµéÀÌ ÀÌ°÷À» Ã£¾Æ °íÀÎÀÇ ºÎÀç¸¦ °¡½¿ ¾ÆÆÄÇÏ¸ç Áø½É ¾î¸° ½½ÇÄÀ» ³ª´³´Ù. 

°¡¼ö ³ª¾óÀÌ °¡Àå ¸ÕÀú ºó¼Ò¸¦ Ã£¾ÒÀ¸¸ç ±èÇöÃ¶, ±è±¤Áø, ¹ÚÁø¿µ, Á¤ÁöÂù, DJ.DOCÀÇ ±èÃ¢¿­, ½ÅÃ¶, Á¶Á¤Ä¡-Á¤ÀÎ ºÎºÎ µîÀÌ ÀÚ¸®ÇØ °íÀÎ°úÀÇ Ãß¾ïÀ» ²¨³Â°í »óÁÖ ¿ªÇÒÀ» ¸ÃÀº º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ïÀÇ ±èÁ¾ÁøÀ» À§·ÎÇß´Ù. 

MBC TV ‘¼î À½¾ÇÁß½É’µµ 29ÀÏ ¹æ¼ÛÀ» ¸¶Ä¡±â Àü ÀüÅÂ°üÀ» Ãß¸ðÇÏ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¶ç¿ü´Ù. 

Á¦ÀÛÁøÀº º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ïÀÇ ´ëÇ¥°î ‘ºê¶óº¸ ¸¶ÀÌ ¶óÀÌÇÁ’°¡ Èå¸£´Â °¡¿îµ¥ “¾Æ¸§´Ù¿î ³ë·¡·Î ¿ì¸® ¸¶À½À» ¾î·ç¸¸Á® ÁÖ¾ú´ø Íº ÀüÅÂ°ü ´Ô »ï°¡ °íÀÎÀÇ ¸íº¹À» º÷´Ï´Ù”¶ó°í ¾ÖµµÇß´Ù.

ÀüÅÂ°üÀÇ ¹ßÀÎÀº 31ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃÀÌ¸ç, ÀåÁö´Â 8°³¿ù Àü ¶°³­ ºÎÀÎÀÌ Àáµç ¿ëÀÎ Æò¿ÂÀÇ ½£ÀÌ´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

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