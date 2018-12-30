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Áö³ 27ÀÏ ¹ã ¼¼»óÀ» ¶°³ º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ï µå·¯¸Ó ÀüÅÂ°üÀ» Ãß¸ðÇÏ´Â ¹°°áÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
SNS¿¡´Â º°¼¼ ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁø 28ÀÏºÎÅÍ °íÀÎÀÇ µû¶æÇÔÀ» ±â¾ïÇÏ´Â µ¿·áµéÀÇ ±ÛÀÌ ½ñ¾ÆÁ³À¸¸ç, ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø¿¡ ¸¶·ÃµÈ ºó¼Ò¿¡´Â 29ÀÏ¿¡µµ Á¶¹®°´ÀÇ ¹ß±æÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
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ºÎÈ°ÀÇ µå·¯¸Ó Ã¤Á¦¹ÎÀº “ÅÂ°üÀÌ Çü. µû½ºÇÑ ¸¶À½À» °¡Áø ¸ÚÁø ¹ÂÁö¼Ç. ÀØÁö ¾ÊÀ»°Ô¿ä. ÆíÈ÷ ½¬¼¼¿ä. ÀÚÁÖ Ã£¾ÆºËÁö ¸øÇÑ °Ô ³Ê¹« ¸¶À½ ¾ÆÇÁ³×¿ä”¶ó°í ¾ÈÅ¸±î¿öÇß´Ù.
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°¡¼ö ±èµ¿·üÀº “ÅÂ°ü Çü´Ô, ÀÌÁ¦ ÆíÈ÷ ½¬¼¼¿ä. ´Ã µû¶æÇÏ°Ô ¿ôÀ¸½Ã´ø ¸ð½À ±â¾ïÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í, °¡¼ö ½Å½ÂÈÆÀº “ÇÑ±¹ ·ÏÀÇ ÀÚÁ¸½É! °í ÀüÅÂ°ü Çü´ÔÀÇ ¸íº¹À» º÷´Ï´Ù”¶ó°í ¾ÖµµÇß´Ù.
°¡¼ö Ãâ½Å ¸ñ»çÀÎ Á¶ÇÏ¹®Àº “ÇÑ ´Þ Àü¸¸ ÇÏ´õ¶óµµ ÅëÈÇß¾ú´Âµ¥”¶ó°í ¾ÈÅ¸±î¿öÇÏ¸ç “ÅÂ°ü ÇüÁ¦ ÁÁÀº °÷¿¡¼ ÆíÈ÷ ½¬±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. 20³â °¡±îÀÌ º¸¾Æ¿Â °ÍÀ¸·Ð À½¾ÇÀÎ Áß Âü ¼º½ÇÇÏ°í ÂøÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ ÈÄ¹èÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í Àû¾ú´Ù.
°íÀÎÀÇ ¸¶Áö¸· ±æµµ ¿Ü·ÓÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ºó¼Ò°¡ Â÷·ÁÁø 28ÀÏºÎÅÍ ÀÌÆ±³¯±îÁö Àå¸£¿Í ¼¼´ë¸¦ °¡¸®Áö ¾ÊÀº À½¾ÇÀÎµéÀÌ ÀÌ°÷À» Ã£¾Æ °íÀÎÀÇ ºÎÀç¸¦ °¡½¿ ¾ÆÆÄÇÏ¸ç Áø½É ¾î¸° ½½ÇÄÀ» ³ª´³´Ù.
°¡¼ö ³ª¾óÀÌ °¡Àå ¸ÕÀú ºó¼Ò¸¦ Ã£¾ÒÀ¸¸ç ±èÇöÃ¶, ±è±¤Áø, ¹ÚÁø¿µ, Á¤ÁöÂù, DJ.DOCÀÇ ±èÃ¢¿, ½ÅÃ¶, Á¶Á¤Ä¡-Á¤ÀÎ ºÎºÎ µîÀÌ ÀÚ¸®ÇØ °íÀÎ°úÀÇ Ãß¾ïÀ» ²¨³Â°í »óÁÖ ¿ªÇÒÀ» ¸ÃÀº º½¿©¸§°¡À»°Ü¿ïÀÇ ±èÁ¾ÁøÀ» À§·ÎÇß´Ù.
MBC TV ‘¼î À½¾ÇÁß½É’µµ 29ÀÏ ¹æ¼ÛÀ» ¸¶Ä¡±â Àü ÀüÅÂ°üÀ» Ãß¸ðÇÏ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¶ç¿ü´Ù.
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ÀüÅÂ°üÀÇ ¹ßÀÎÀº 31ÀÏ ¿ÀÀü 9½ÃÀÌ¸ç, ÀåÁö´Â 8°³¿ù Àü ¶°³ ºÎÀÎÀÌ Àáµç ¿ëÀÎ Æò¿ÂÀÇ ½£ÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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