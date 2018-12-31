¡®³¡±îÁö »ç¶û¡¯ ÀÌ¿µ¾Æ, ¡°¶æ ±íÀº ÀÛÇ°, °úºÐÇÑ »ç¶û¿¡ °¨»ç¡± Á¾¿µ¼Ò°¨

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.12.31 ¿ù 14:28
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½ÂÀÎ 2018.12.31  
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KBS2TVÀÏÀÏµå¶ó¸¶’³¡±îÁö »ç¶û’ÀÌ 104È¸ ´ë´Ü¿øÀÇ ¸·À» ³»·È´Ù.

ÀÌ¿¡ ‘³¡±îÁö »ç¶û’ÀÇ ÁÖ¿¬¹è¿ì ÀÌ¿µ¾Æ°¡ Á¾¿µ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

104È¸ ºÐ·® µ¿¾È Ä¿¸®¾î¿ì¸Õ, ½Ì±Û¸¾, ¿öÅ·¸¾ µî ±»°ÇÇÏ°í ´ç´çÇÑ ¸ð½À°ú ¼ø¾Öº¸ÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» ÇÔ²² º¸¿©ÁÖ¸ç ÆÈ»öÁ¶ ¸Å·ÂÀ» »Ë³½ ±×´Â ¾È¹æ±ØÀåÀ» ¿ô°í ¿ï¸®¸ç ½ÃÃ»·ü °í°øÇàÁø¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÉ´Ù.

ÀÌ¿µ¾Æ´Â “¸¹Àº ºÐµéÀÌ °úºÐÇÒ Á¤µµ·Î Å« »ç¶ûÀ» ÁÖ¼Å¼­ ´õ Çàº¹ÇÏ°Ô °¡¿µÀÌ·Î Áö³¾ ¼ö ÀÖ¾ú°í, Àú¿¡°Ôµµ ¶æ ±íÀº ÀÛÇ°À¸·Î ±â¾ïµÉ °Í °°´Ù”°í Á¾¿µ ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù. ´õºÒ¾î “¸¶Áö¸·È¸±îÁö ³¡±îÁö »ç¶û ÇÔ²² ÇØÁÖ½Ã°í, ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø »ç¶ûÇØÁÖ½Å ¸ðµç ºÐµé²² ±íÀÌ °¨»çÀÇ ¸»¾¸ µå¸°´Ù”¸ç ±ú¾Ë È«º¸µµ ³õÄ¡Áö ¾Ê´Â ¼¾½º¸¦ ¹ßÈÖÇÏ±âµµ.

°ü°èÀÚ¿¡ µû¸£¸é ÀÌ¿µ¾Æ´Â ÇöÀå¿¡¼­ ¹àÀº ¿¡³ÊÁö·Î ÅëÇÏ¸ç ºÐÀ§±â ¸ÞÀÌÄ¿ ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ Çß´Ù°í. ½¬´Â ½Ã°£¸¶´Ù ´ëº»À» ¼Õ¿¡¼­ ³õÁö ¾ÊÀ½Àº ¹°·Ð Ä³¸¯ÅÍÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ À§ÇØ ÃÔ¿µ¿¡ µé¾î°¡±â Àü °¨µ¶°ú ´ëÈ­¸¦ ³ª´©´Â µî ¿ªÇÒ¿¡ ¸¹Àº ¾ÖÁ¤À» ½ñ¾Ò´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.

´ÙÃ¤·Î¿î ¿¬±â·Î ‘³¡±îÁö »ç¶û’¿¡¼­ ¸¹Àº ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ »ç¶ûÀ» ¹ÞÀº ÀÌ¿µ¾Æ´Â ÇöÀç Â÷±âÀÛÀ» °ËÅä Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ÀÛÇ°¿¡ ´ëÇÑ ¿­Á¤°ú Ä³¸¯ÅÍ¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤À¸·Î À¯Á¾ÀÇ ¹Ì¸¦ °ÅµÐ ÀÌ¿µ¾Æ Çàº¸¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù.

±ÝÀÏ ¸¶Áö¸· ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â ‘³¡±îÁö »ç¶û’Àº ¿ÀÈÄ 7½Ã 50ºÐ KBS2TV¿¡¼­ ½ÃÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.      µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ  karion79@ksilbo.co.kr

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