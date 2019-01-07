¹æÅº¼Ò³â´Ü, 4¾ïºä ¹ÂÁ÷ºñµð¿À 5°³ º¸À¯

±×·ì '¹æÅº¼Ò³â´Ü'ÀÌ À§´Ï¹Ì Â÷Æ®·Î ºÎÅÍ 4¾ïºä ¹ÂÁ÷ºñµð¿À 4°³, 5¾ïºä ¹ÂÁ÷ºñµð¿À 1°³ º¸À¯ ÀÎÁõÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÌ ±â·ÏÀ» º¸À¯ÇÑ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â °¢°¢ DNA, Â¿¾î, Mic drop, ºÒÅ¸¿À¸£³×, Fake LoveÀÌ´Ù. ¿©±â¿¡ ¾ÆÁ÷ °ø½Ä ÀÎÁõ ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Â 1¾ïºä ÀÎÁõÀº ÇÏ·ç¸¸, Danger, È£¸£¸ó ÀüÀï, I Need you·Î ÃÑ 4ÆíÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¿Í 2¾ïºä ÀÌ»óÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â º½³¯(2¾ïºä ÀÎÁõ), Not Today(2¾ïºä ÀÎÁõ), ¾ÆÀÌµ¹ (3¾ïºä ÀÎÁõ), Save Me(3¾ïºä ÀÎÁõ), ÇÇ ¶¡ ´«¹° (3¾ïºä ÀÎÁõ)µîÀÌ ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ‘DNA’´Â À§´Ï¹Ì Â÷Æ®¿¡¼ °ø½ÄÀûÀ¸·Î 1¿ù 20ÀÏ ÀüÈÄ ´Þ¼º ¿¹ÃøÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ÀÎÁõÀýÂ÷¸¦ ¹â°í ÀÖ¾î ¸¹Àº ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß ½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. ´õºÒ¾î ‘ÇÇ ¶¡ ´«¹°’ ¶ÇÇÑ °ð 4¾ïºä¸¦ ´Þ¼ºÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó 4¾ïºä ÀÌ»ó ¹ÂÁ÷ºñµð¿À 6°³ º¸À¯ ±×·ìÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
À§´Ï¹Ì Â÷Æ®´Â °ø½Ä ¹ßÇ¥¸¦ ÅëÇØ ‘ÀÎÁõ ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÏ´ø Áß, ¹æÅº¼Ò³â´Ü ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ’Â¿¾î‘¿Í ’ºÒÅ¸¿À¸£³×‘°¡ Â÷Æ®¿¡ Áý°èµÇÁö ¾Ê¾Æ ³í¶õÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.’¶ó°í ¹àÈ÷¸ç ‘»ó¼¼È÷ Á¶»çÇÑ °á°ú, ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÇ °æ¿ì ¿ÀÇÇ¼È Ã¤³ÎÀÌ °³¼³µÇ±â ÀÌÀü ’¿ø´õÄÉÀÌ‘¶ó´Â Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ °ø½Ä ¹ÂÁ÷ºñµð¿À°¡ ¹ß¸ÅµÇ¾úÀ¸¸ç, ÇØ´ç µ¥ÀÌÅÍ°¡ ´©¶ôµÇ¾î ³í¶õÀÌ »ý°å´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ’Â¿¾î‘¿Í ’ºÒÅ¸¿À¸£³×‘ Áý°è¸¦ Á¤»óÀûÀ¸·Î ÁøÇàÇÏ¿´À¸¸ç, Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ºü¸£°Ô ´ëÀÀÇÏ´Â Áß’ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±â·ÏÀº ÇöÀç ÁøÇàÇüÀÌ´Ù. ±Û·Î¹ú ±×·ìÀ¸·Î½á ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÇ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ±â·ÏÀº ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼ÓµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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