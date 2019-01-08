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±è¹Î»óÀº SBS »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ 'ÃÊ¸é¿¡ »ç¶ûÇÕ´Ï´Ù'ÀÇ ÁÖ¿¬±ÞÀ¸·Î Ä³½ºÆÃµÆ´Ù. ±è¹Î»óÀº ½ÉÇØ¿ë¿ª À¸·Î TT¸ð¹ßÀÏ È¸»ç ´ëÇ¥ ¿ªÀ» ¸Ã´Â´Ù. ±Ø Áß ±è¹Î»óÀº ¼¼·ÃµÇ¸é ¼µµ ¾ÇÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ÀÌÀü¿¡ ¸Ã¾Ò´ø ¿ªÇÒ°ú´Â ´Ù¸¥ ¿¬±âº¯½ÅÀ» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
‘ÃÊ¸é¿¡ »ç¶ûÇÕ´Ï´Ù’´Â ‘´« ¸Õ º¸½º ±æµéÀÌ±â’¶ó´Â °¡Á¦·Î ¸ÕÀú ¾Ë·ÁÁø ÀÛÇ° ÀÌ´Ù. º¸ÀÌ´Â°Ô ¾øÁö°í ³ª¼¾ß ºñ·Î¼Ò »ç¶÷À» Á¦´ë·Î º¸°Ô µÈ ³ÃÇ÷ÇÑ º¸½ºÀÇ ÀÚ¾Æ Ã£±âÀÌ´Ù. ºÎ¸ðµµ ¸ô¶óº¸´Â º¸½º¸¦ ¼Ó¿©¸Ô´Ù ±Þ±â¾ß ±× ³²ÀÚ¸¦ »ç¶ûÇÏ°Ô µÈ ´ÙÇ÷Áú ºñ¼ÀÇ »ç¶û Ã£±â ·Î¸Ç½º¸¦ ´ãÀº µå¶ó¸¶ÀÌ´Ù. 'ÀÌÈ¥º¯È£»ç´Â ¿¬¾Ö Áß'ÀÇ ±è¾ÆÁ¤ ÀÛ°¡°¡ ÁýÇÊÇÏ¸ç 'ÆÜ', 'µýµû¶ó', 'ÀÌÆÇ»çÆÇ' µîÀ» ¿¬ÃâÇÑ ÀÌ±¤¿µ PD°¡ ÁöÈÖÇÑ´Ù. ³»³â 4¿ù¿¡ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, ±è¹Î»óÀº ÃÖ±Ù µå¶ó¸¶ ‘ºòÆ÷·¹½ºÆ®’, ‘¿À´ÃÀÇÅ½Á¤’°ú ¿µÈ ‘±¹°¡ºÎµµÀÇ³¯’, ‘Çù»ó’À» ÅëÇØ ´ÙÃ¤·Î¿î ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» ÀÔÁõÇÑ ¸¸Å ÀÌ¹ø ‘ÃÊ¸éÀÇ »ç¶ûÇÕ´Ï´Ù’ µå¶ó¸¶ ¿¡¼µµ ±×ÀÇ »õ·Î¿î ¿¬±â ¸ð½ÀÀ» ÀÔÁõÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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