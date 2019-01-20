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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.1.20 ÀÏ 19:37
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¡®¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï¡¯ ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ, Áø½É ´ã±ä Á¾¿µ¼Ò°¨ ÀüÇØ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.01.20  
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¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØÀÌ ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’ Á¾¿µÀÎ»ç¸¦ ³²°å´Ù.

20ÀÏ Á¾¿µÀ» ¾ÕµÐ tvN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’À» ÅëÇØ ÀÌ½ÂÁØÀº ±ØÁß °¢º°ÇÑ µ¿·áÀÌÀÚÄ£±¸ À¯Áø¿ì(Çöºó ºÐ)ÀÌ °ÔÀÓ¿¡ °¤Çô¹ö¸° ºñÇö½ÇÀû »óÈ²À» ÁöÄÑº¸¸ç È¥¶õÀ» °Þ°í °í³ú¿¡ ºüÁö´Â ÀÎ¹° ¹Ú¼±È£ÀÇ ½É°æÀ» Çö½Ç°¨ ³ÑÄ¡°í ¼³µæ·ÂÀÖ°Ô ±×·Á³Â´Ù. ±×ÀÇ ¼¶¼¼ÇÑ ¿­¿¬ÀÌ µ¸º¸ÀÌ¸ç È¸¸¦ °ÅµìÇÒ¼ö·Ï Á¸Àç°¨°ú È£ÆòÀ» ÀÌ²ø¾î³Â´Ù.

ÀÌ¿¡ ÀÌ½ÂÁØÀº ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ “±Ù»çÇÑ ÀÛÇ°¿¡ ÁÁÀº ¿ªÇÒ·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¹è¿ì·Î¼­ ¿µ±¤ÀÌ¾ú´Ù. Æ¯È÷ Áö³­ ¿¬¸»Àº ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’ ÃÔ¿µ°ú ÇÔ²² ¸¶¹«¸® ÇÏ°Ô µÇ¾î ´õ¿í ÀÇ¹Ì°¡ ³²´Ù¸¥ ÀÛÇ°ÀÌ¾ú´Ù.”°í Á¾¿µÀ» ¾ÕµÐ ¼Ò°¨À» ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÛÇ°ÀÌ ³¡³ª°íµµ ¼±È£¸¦ ºñ·ÔÇÑ ±ØÁß ¸ðµç ÀÎ¹°µéÀÌ ¾È³çÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶ó¸ç, ¸¶Áö¸·±îÁö Áñ°Ì°Ô ½ÃÃ»ÇØ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù.”¸ç ÀÛº° ÀÎ»çµµ µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ½ÂÁØÀº Áö³­ÇØ ‘¸·µÅ¸ÔÀº ¿µ¾Ö¾¾’ºÎÅÍ, ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ÀÇ °íÁ¾°ú ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’ ¹Ú¼±È£±îÁö ¿¬ÀÌ¾î ¸íÇ°¿­¿¬ Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡¸ç ¿¬±âº¯½ÅÀ» ²ÒÇß´Ù. ¸Å ÀÛÇ°¸¶´Ù °áÀÌ ´Ù¸¥ °¢ ÀÎ¹°µéÀ» ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î ³Ñ³ªµç Å¹¿ùÇÑ ¿¬±â·ÂÀÌ ÁÖ¸ñ¹ÞÀ¸¸ç ¹Ï°í º¸´Â ¹è¿ì·Î µî±ØÇß´Ù.

‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’ Á¾¿µ ÀÌÈÄ, 2¿ù 8ÀÏ ‘Åé½ºÅ¸ À¯¹éÀÌ’ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î Ã¹¹æ¼ÛÀ» È®Á¤ÁöÀº tvN ‘¸·µÅ¸ÔÀº ¿µ¾Ö¾¾ ½ÃÁð17’·Î µ¹¾Æ¿Ã ¿¹Á¤. 3¿ù 4ÀÏ ‘¿ÕÀÌ µÈ ³²ÀÚ’ ÈÄ¼ÓÀÇ ‘»çÀÌÄÚ¸ÞÆ®¸® ±×³à¼®’ Ãâ¿¬µµ ¾ÕµÎ°í ÀÖ¾î, ¿ÃÇØ ¿ª½Ã ½¯ Æ´ ¾ø´Â ¿¬±âÇàº¸¸¦ º¸¿©ÁÙ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ½ÂÁØÀÌ È°¾àÇÑ ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’Àº ¿À´Â 20ÀÏ 16È¸¸¦ ³¡À¸·Î À¯Á¾ÀÇ ¹Ì¸¦ °ÅµÐ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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  • ¹è¿ì ÇãÀçÈ£, KBS 2TV ¡®±¹¹Î¿©·¯ºÐ¡¯ Ãâ¿¬...ÀÇÇÇÆÄ 'ÃÖÇÊÁÖ' ¿ª
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    ¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ¡®ÇÏ¿ì½º ÄÜ¼­Æ®¡¯ ½ÃÁð±Ç ÆÇ¸Å

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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