¡®¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï¡¯ ¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØ, Áø½É ´ã±ä Á¾¿µ¼Ò°¨ ÀüÇØ

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¹è¿ì ÀÌ½ÂÁØÀÌ ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’ Á¾¿µÀÎ»ç¸¦ ³²°å´Ù.
20ÀÏ Á¾¿µÀ» ¾ÕµÐ tvN ÅäÀÏµå¶ó¸¶ ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’À» ÅëÇØ ÀÌ½ÂÁØÀº ±ØÁß °¢º°ÇÑ µ¿·áÀÌÀÚÄ£±¸ À¯Áø¿ì(Çöºó ºÐ)ÀÌ °ÔÀÓ¿¡ °¤Çô¹ö¸° ºñÇö½ÇÀû »óÈ²À» ÁöÄÑº¸¸ç È¥¶õÀ» °Þ°í °í³ú¿¡ ºüÁö´Â ÀÎ¹° ¹Ú¼±È£ÀÇ ½É°æÀ» Çö½Ç°¨ ³ÑÄ¡°í ¼³µæ·ÂÀÖ°Ô ±×·Á³Â´Ù. ±×ÀÇ ¼¶¼¼ÇÑ ¿¿¬ÀÌ µ¸º¸ÀÌ¸ç È¸¸¦ °ÅµìÇÒ¼ö·Ï Á¸Àç°¨°ú È£ÆòÀ» ÀÌ²ø¾î³Â´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÌ½ÂÁØÀº ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ “±Ù»çÇÑ ÀÛÇ°¿¡ ÁÁÀº ¿ªÇÒ·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¹è¿ì·Î¼ ¿µ±¤ÀÌ¾ú´Ù. Æ¯È÷ Áö³ ¿¬¸»Àº ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’ ÃÔ¿µ°ú ÇÔ²² ¸¶¹«¸® ÇÏ°Ô µÇ¾î ´õ¿í ÀÇ¹Ì°¡ ³²´Ù¸¥ ÀÛÇ°ÀÌ¾ú´Ù.”°í Á¾¿µÀ» ¾ÕµÐ ¼Ò°¨À» ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÛÇ°ÀÌ ³¡³ª°íµµ ¼±È£¸¦ ºñ·ÔÇÑ ±ØÁß ¸ðµç ÀÎ¹°µéÀÌ ¾È³çÇÏ±â¸¦ ¹Ù¶ó¸ç, ¸¶Áö¸·±îÁö Áñ°Ì°Ô ½ÃÃ»ÇØ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù.”¸ç ÀÛº° ÀÎ»çµµ µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ½ÂÁØÀº Áö³ÇØ ‘¸·µÅ¸ÔÀº ¿µ¾Ö¾¾’ºÎÅÍ, ‘¹Ì½ºÅÍ ¼Ç»þÀÎ’ÀÇ °íÁ¾°ú ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’ ¹Ú¼±È£±îÁö ¿¬ÀÌ¾î ¸íÇ°¿¿¬ Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¡¸ç ¿¬±âº¯½ÅÀ» ²ÒÇß´Ù. ¸Å ÀÛÇ°¸¶´Ù °áÀÌ ´Ù¸¥ °¢ ÀÎ¹°µéÀ» ÀÚÀ¯ÀÚÀç·Î ³Ñ³ªµç Å¹¿ùÇÑ ¿¬±â·ÂÀÌ ÁÖ¸ñ¹ÞÀ¸¸ç ¹Ï°í º¸´Â ¹è¿ì·Î µî±ØÇß´Ù.
‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’ Á¾¿µ ÀÌÈÄ, 2¿ù 8ÀÏ ‘Åé½ºÅ¸ À¯¹éÀÌ’ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î Ã¹¹æ¼ÛÀ» È®Á¤ÁöÀº tvN ‘¸·µÅ¸ÔÀº ¿µ¾Ö¾¾ ½ÃÁð17’·Î µ¹¾Æ¿Ã ¿¹Á¤. 3¿ù 4ÀÏ ‘¿ÕÀÌ µÈ ³²ÀÚ’ ÈÄ¼ÓÀÇ ‘»çÀÌÄÚ¸ÞÆ®¸® ±×³à¼®’ Ãâ¿¬µµ ¾ÕµÎ°í ÀÖ¾î, ¿ÃÇØ ¿ª½Ã ½¯ Æ´ ¾ø´Â ¿¬±âÇàº¸¸¦ º¸¿©ÁÙ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ½ÂÁØÀÌ È°¾àÇÑ ‘¾ËÇÔºê¶ó ±ÃÀüÀÇ Ãß¾ï’Àº ¿À´Â 20ÀÏ 16È¸¸¦ ³¡À¸·Î À¯Á¾ÀÇ ¹Ì¸¦ °ÅµÐ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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