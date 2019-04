문화종합 꽃바위문화관, 브이브라스 금관5중주 승인 2019.04.24 21:21:49 ▲ 울산 동구에서 운영하는 꽃바위문화관은 24일 꽃바위문화관 3층 공연장에서 ‘공감과 소통하는 브이브라스 금관 5중주’ 음악회를 개최했다. 이번 공연은 Gonna Fly Now, ‘Rocky’ Ost-BILL CONTI 등 자주 접하는 드라마 OST와 영화 주제곡을 금관악기로 편곡해 연주를 선보였다. 울산 동구에서 운영하는 꽃바위문화관은 24일 꽃바위문화관 3층 공연장에서 ‘공감과 소통하는 브이브라스 금관 5중주’ 음악회를 개최했다. 이번 공연은 Gonna Fly Now, ‘Rocky’ Ost-BILL CONTI 등 자주 접하는 드라마 OST와 영화 주제곡을 금관악기로 편곡해 연주를 선보였다. 울산 동구에서 운영하는 꽃바위문화관은 24일 꽃바위문화관 3층 공연장에서 ‘공감과 소통하는 브이브라스 금관 5중주’ 음악회를 개최했다. 이번 공연은 Gonna Fly Now, ‘Rocky’ Ost-BILL CONTI 등 자주 접하는 드라마 OST와 영화 주제곡을 금관악기로 편곡해 연주를 선보였다. 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

