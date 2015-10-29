¹è¿ì'ÀÓ´Ù¾Ö',Á¦2ÀÇ È«Áø¿µ? 'ÇÚµåÆù'À¸·Î Æ®·Ô °¡¼ö µ¥ºß

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½ÅÀÎ¹è¿ì ÀÓ´Ù¾ÖÀÇ Æ®·Ô°¡¼ö µ¥ºß°¡ ÈÁ¦ÀÌ´Ù.Æ®·Ô°¡¼ö ÀÓ´Ù¾Ö´Â YTMFamaily¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¼Ò¼Ó ½ÅÀÎ¹è¿ìÀÌÀÚ HT¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ® °¡¼ö·Î, 2019³â KBSµå¶ó¸¶ '¿Ö ±×·¡ Ç³»ó¾¾' Ãâ¿¬ ÀÌÈÄ ¿À·£ ±â°£ÀÇ ÁØºñ¸¦ ¸¶Ä¡°í µðÁöÅÐ ½Ì±Û°î 'ÇÚµåÆù'À¸·Î ½Å¼¼´ë Æ®·Ô°¡¼ö·Î µ¥ºßÇÑ´Ù.
µ¥ºß°î 'ÇÚµåÆù'Àº »ç¶û¿¡ ºüÁ³´ø ÇÑ ¿©ÀÚ°¡ ÀÌº° ÈÄ ±× ³²ÀÚÀÇ ¿¬¶ôÀ» ±â´Ù¸®´Â ¼øÁ¤À» ¾ÖÀýÇÔ°ú °æÄèÇÔÀ» µ¿½Ã¿¡ Ç¥ÇöÇÑ °îÀÌ´Ù.ÀÓ´Ù¾Ö Æ¯À¯ÀÇ ¾Ö±³ Ã¢¹ýÀº µè´Â ÀÌµé·Î ÇÏ¿©±Ý °ÇÑ Áßµ¶¼ºÀ» Áö´Ï°í ÀÖÀ¸¸ç, 'ÇÚµåÆù' °¡»ç¿Í ¸á·Îµð´Â ³²³à³ë¼Ò ±¸ºÐ ¾øÀÌ °¡º±°í Ä£±ÙÇÏ°Ô ºÎ¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Æ¯È÷ È«Áø¿µÀÇ '»ç¶ûÀÇ ¹èÅÍ¸®'¸¦ »ý°¢³ª°Ô ÇÏ´Â Èï°Ü¿î ½ê¹ÌÆ®·Ô°îÀÌ´ÙÀÌ °îÀº °Å¸®ÀÇ ½ÃÀÎµé ·¡ÆÛ ³ëÇöÅÂ¿Í Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ½Åµ¿ÇØ°¡ ÇÁ·Îµà½ÌÀ» ÇßÀ¸¸ç, ÀÛ»ç ³ëÇöÅÂ, ÀÛ°îÀº °ü°èÀÚ¿Ü ÃâÀÔ±ÝÁö, Æí°î ¾çÁ¤ÈÆÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
"ÇÚµåÆù"À½¿ø¼öÀÍ Àü¾×À» ´Ù¿ø¹®Èº¹ÁöÀç´Ü¿¡ ±âºÎÇÑ´Ù.»ç´Ü¹ýÀÎ ´Ù¿ø¹®Èº¹ÁöÀç´Ü(´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹è¿ìÁ¤º¸¼®)Àº È¦¸ö¾î¸£½Å, ÇÑºÎ¸ð°¡Á¤,´Ù¹®È,ÇÐ±³¹Û 쳥¼Ò³â, Ãë¾à°èÃþ Ã»¼Ò³â µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î »ç¾÷À» ÁøÇàÇØ ¿À°í ÀÖÀ¸¸ç, Âü°¡ Ã»¼Ò³âµé·ÎºÎÅÍ ÀÚÁ¸°¨ Çâ»ó, »çÈ¸ÀûÀÀ·Â Çâ»ó, Áø·ÎÅ½»ö µî ´Ù¾çÇÏ°í ±àÁ¤ÀûÀÎ ¼º°ú¸¦ °ÅµÎ°í ÀÖ´Ù.
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