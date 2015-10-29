°æ³²µµ°¡ ¾ç»ê½Ã¿¡ ¼ÒÀçÇÑ µµ µ¿¹°À§»ý½ÃÇè¼Ò ÀÌÀüÀ» ÃßÁøÇÏÀÚ ¾ç»ê½Ã¿Í ¹Ð¾ç½Ã°¡ ¼·Î Á¸Ä¡¡¤À¯Ä¡ÇÏ°Ú´Ù¸ç °¢ÃàÀüÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.
°æ³²µµ´Â ÃÖ±Ù °æ³²µµ µ¿¹°À§»ý½ÃÇè¼Ò µ¿ºÎÁö¼Ò ÀÌÀü °èÈ¹À» ¹àÇû´Ù. µ¿ºÎÁö¼Ò´Â ÇöÀç µ¿¸é ¼®»ê¸® ¾ç»ê½Ã³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ º°°ü¿¡ ÀÖ´Ù.
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¾ç»êÀº 2004³â ÀÌÈÄ ±¸Á¦¿ª 1È¸, Á¶·ùÀÎÇÃ·ç¿£ÀÚ(AI) 6È¸ µî ¸ðµÎ 7È¸ÀÇ ¾Ç¼º °¡ÃàÀü¿°º´ÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. °°Àº ±â°£ ¹Ð¾çÀº AI¸¸ ÇÑ ¹ø ¹ß»ýÇß°í, Ã¢³çÀº AI¿Í ±¸Á¦¿ª ¸ðµÎ ÇÑ ¹øµµ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
¾ç»ê½Ã´Â ¡°¾ç»êÀº °æ³²°ú ºÎ»ê¡¤¿ï»ê¡¤´ë±¸¡¤°æºÏ µî 5°³ ½Ã¡¤µµÀÇ ±³Åë ¿äÃæÁöÀÌÀÚ µµ³» ÃÖ´ë »ê¶õ°è Áý»êÁö¿©¼ °¡ÃàÀü¿°º´ ¹ß»ý¿¡ Ãë¾àÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°µ¿ºÎÁö¼Ò°¡ ¾ç»êÁö¿ª À¯ÀÏÇÑ µµ´ÜÀ§ ±â°üÀÎ ¸¸Å Á¸Ä¡µÅ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù. ½Ã´Â ¶Ç °ü³» ÀÌÀü ÈÄº¸Áö 10°÷À» ¼±Á¤ÇØ µµ¸¦ ¼³µæ ÁßÀÌ´Ù.
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¹Ð¾ç½Ã´Â ¡°µ¿ºÎÁö¼Ò 3°³ °üÇÒÁö Áß°£ÀÌ¾î¼ ½Å¼ÓÇÑ ¹æÁ¦ ¹× °¡Ãà Àü¿°º´ È®»ê ¹æÁö°¡ °¡´ÉÇÏ¸ç, ¹Î¿øÃ³¸®µµ Æí¸®ÇØÁø´Ù¡±°í ¼³¸íÇÑ´Ù. Ãà»ê±Ô¸ð´Â Ã¢³ç 45%, ¹Ð¾ç 34%, ¾ç»ê 21%·Î Ã¢³ç°ú ¹Ð¾çÀÌ 80% °¡±îÀÌ Â÷ÁöÇÑ´Ù. ±è°©¼º±âÀÚ gskim@ksilbo.co.kr
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