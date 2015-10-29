¿ï»ê½Ã ¡®¾ÆÇÁ¸®Ä«µÅÁö¿­º´¡¯ À¯ÀÔ Â÷´Ü ÃÑ·Â

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µµ¸Å°¡°Ý ±Þµî¼¼¿¡ µû¶ó Áö¿ª ´ëÇü¸¶Æ®¿Í ½ÄÀ¯Á¡ µî ¼Ò¸Å°¡°Ýµµ ±Þµî¼¼¸¦ Å» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. Æ¯È÷ ½Ä¡¤Á¤À°Á¡ÀÇ °æ¿ì ÀÌ¹Ì ¼ÒºñÀÚ °¡°Ý¿¡ ¹Ý¿µµÇ±â ½ÃÀÛ, Àü±¹ÀûÀ¸·Î È®»êµÉ °æ¿ì Áß±¹ÀÇ »ç·ÊÃ³·³ µÅÁö°í±â ÆÄµ¿ ¹ß»ý °¡´É¼ºµµ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
¿ï»êÁö¿ª ´ëÇü¸¶Æ®ÀÇ °æ¿ì ±âÁ¸¿¡ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´ø Àç°íºÐÀÌ ¼ÒÁøµÈ ÀÌÈÄºÎÅÍ µµ¸Å°¡ »ó½ÂºÐÀÌ Àû¿ëµÇÁö¸¸, °¡°Ý ¿À¸§¼¼´Â ÇÇÇÏ±â ¾î·Á¿ï °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ¿ï»êÀÇ ÇÑ ´ëÇü¸¶Æ® °ü°èÀÚ´Â ¡°Áö³ Ãß¼®À» ¾ÕµÎ°í ´ëºÎºÐÀÇ ´ëÇü¸¶Æ®´Â ÃæºÐÇÑ Àç°í¸¦ È®º¸ÇØ³õÀº »óÈ²ÀÌ´Ù. ´Ù¸¸ ¸íÀý¿¡ ¾ó¸¶¸¸ÅÀÇ ¹°·®ÀÌ ¼ÒÁøµÆ´À³Ä¿¡ µû¶ó Àç°íºÐ ¼ÒÁø½Ã±â°¡ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÇöÀç±îÁö´Â ±âÁ¸ ¼Ò¸Å°¡¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²À¸·Î, ¸ÅÀå¿¡¼µµ µÅÁö°í±â ÆÇ¸Å·®ÀÌ ±Þ°ÝÈ÷ ÁÙ°Å³ª ÇÏ´Â Çö»óÀº ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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