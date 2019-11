경제기업/무역 레고코리아, 스타필드와 ‘Rebuild The World’ 크리스마스 캠페인 실시 스타필드 고양과 위례에 6m 레고 트리 비롯한 다채로운 즐길 거리 갖춘 체험존 운영 승인 2019.11.12 11:50:54 [경상일보 = 한맑음 기자] 레고코리아(LEGO Korea)는 다가오는 연말을 앞두고 스타필드와 함께 레고 산타 마을에서 즐거운 추억을 쌓고 놀이가 필요한 아이들 돕기에도 동참할 수 있는 ‘Rebuild The World’ 크리스마스 캠페인을 실시한다. 먼저, 레고코리아는 스타필드 고양 중앙 아트리움에서 내년 1월 12일까지 높이 34m의 크리스마스 트리가 눕혀진 형태의 대형 레고 체험존을 운영한다. 체험존은 현장에서 직접 레고로 장식품을 만들어 꾸밀 수 있는 6m 높이의 레고 트리를 비롯해 브릭을 자유롭게 가지고 놀 수 있는 대형 브릭풀, 각종 크리스마스 테마 포토존, 레고로 재탄생한 인기 영화 캐릭터와 레고 미끄럼틀까지 신나는 레고 세상으로 꾸며진다. 행사장 한편에서는 오싹한 유령 테마의 AR 게임을 접목한 하반기 신제품 ‘레고 히든 사이드’ 시리즈와 레고그룹이 자체 개발한 SNS 앱 ‘레고라이프’도 체험할 수 있다. 특히 이번 행사는 현장에서 레고그룹의 글로벌 사회공헌 캠페인 #BuildToGive 캠페인에 동참할 수 있어 뜻깊은 체험이 가능하다. 레고로 자유롭게 만든 나만의 창작품을 #BuildToGive 해시태그와 함께 개인 SNS나 레고라이프 앱으로 공유하면 참여가 완료된다. 캠페인 종료 후 작품 1개당 레고 한 세트가 놀이가 필요한 어려운 환경에 처한 아이들에게 기부될 예정이다. 행사장 내 레고 팝업스토어에서는 오는 13일부터 30일까지 레고의 다양한 인기 품목을 20~40% 할인하고 10만원 이상 구매 고객에게 레고 선물이 랜덤으로 들어있는 ‘레고 럭키박스’를 선착순으로 증정한다. 스타필드 위례에서도 내년 1월 12일까지 크리스마스 테마의 다채로운 레고 전시물과 체험존을 만나볼 수 있다. 6m 높이의 브릭 트리가 있는 포토존을 마련하고, 내달 14일부터 브릭풀과 미끄럼틀이 있는 레고 놀이터를 조성해 고객들에게 즐거움을 선사할 예정이다 ‘Rebuild The World’ 레고 크리스마스 체험존에 관한 더 자세한 정보는 레고코리아 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다. 마이클 에베센 레고코리아 대표는 “’Rebuild The World’ 레고 체험존은 올 연말 가족, 친구, 연인과 함께 즐거운 추억을 쌓고 아이들을 위한 따뜻한 나눔에도 동참할 수 있는 공간”이라며 “다가오는 연말 특별한 레고 체험존에서 의미 있고 행복한 시간을 보내시길 바란다”고 말했다. 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)