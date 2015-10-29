°¡¼ö '±èÁ¾¼­', OCN ¹ø¿Ü¼ö»ç¡¯ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° OST °¡Ã¢ÀÚ·Î Âü¿©

OCN Åä,ÀÏ µå¶ó¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° OST ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’°¡ ±èÁ¾¼ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î µå¶ó¸¶ Ã¹ ¹æ¼Û¿¡ ÇÏ·ç ¾Õ¼ 22ÀÏ ¼±°ø°³ µÈ´Ù.
µå¶ó¸¶ Á¦¸ñÀÌÀÚ ÀÌ¹ø OSTÀÇ °î¸íÀÌ±âµµ ÇÑ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç'´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ¶ô(Rock)ÀÇ »ì¾ÆÀÖ´Â Àü¼³, ÇöÀç ÁøÇàÇü ·ÎÄ¿·Î ºÒ¸®¸ç Àü¼º±â ¶§º¸´Ù ´õ È°¹ßÇÏ°Ô ¹æ¼Û°ú °ø¿¬È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÁ¾¼ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î ÀüÇØÁö¸ç, 23ÀÏ Ã¹ ¹æ¼Û¿¡ ÇÏ·ç ¾Õ¼ À½¿øÀÌ ¼±°ø°³ µÅ ÇÏ·ç ¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿Â Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ÇâÇÑ ¼³·½ Áö¼öµµ Ä¡¼Ú´Â´Ù.
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µ¥ºß 33³â Â÷¸¦ ¸ÂÀÌÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Àü¼º±â ¸øÁö¾ÊÀº ±èÁ¾¼ Æ¯À¯ÀÇ Ä«¶ûÄ«¶ûÇÏ°í ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®°¡ µå¶ó¸¶¿¡ ÈûÀ» ½Ç¾îÁÖ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¸¹Àº ¾Ç±âÀÇ ¼¼¼ÇÀÌ Âü¿©ÇÏ¿© ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó »ç¿îµå¸¦ ¸¸µé¾î ³»¸ç °îÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù. µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²¿¡ °É¸Â°Ô ¿µÈÀ½¾Ç °°Àº Æí°îÀÌ ÀÎ»óÀûÀÌ¸ç, ¹üÁË ¼ÒÅÁ ¿À¶ô ¾×¼Ç µå¶ó¸¶¿Í ±èÁ¾¼ÀÇ °³¼º °ÇÑ ½ºÅ¸ÀÏÀÌ ¸¸³ª µå¶ó¸¶ÀÇ Àç¹Ì¸¦ ´õÇØÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç (±Øº» ÀÌÀ¯Áø, Á¤À±¼±, ¿¬Ãâ °È¿Áø)’´Â ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í, ¹üÀÎ Àâ´Â ²ÃÅë Çü»ç¿Í ÇÑ ¹æÀ» ³ë¸®´Â ¿Ç÷ PD¸¦ ¾Õ¼¼¿î ´Ù¼¸ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÇ ¹üÁË ¼ÒÅÁ ¿À¶ô ¾×¼Ç µå¶ó¸¶·Î Â÷ÅÂÇö, ÀÌ¼±ºó, Á¤»óÈÆ, À±°æÈ£, Áö½ÂÇö µî ¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÇ µçµçÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î Ä³½ºÆÃ ¼Ò½ÄºÎÅÍ µå¶ó¸¶ ÆÒµéÀÇ ±â´ë¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×À¸¸ç, °¢ ºÐ¾ßÀÇ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÌ ÇÑµ¥ ¸ðÀÎ ±â»óÃµ¿ÜÇÑ ¼ö»çÆÀ ‘ÆÀºÒµ¶’ÀÌ ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í ¹üÀÎÀ» Àâ´Â È²öÇÑ ÆÀÇÃ·¹ÀÌÀÇ È°¾àÀÌ ±â´ëµÇ´Â µå¶ó¸¶´Ù.
OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº “µå¶ó¸¶ ½ÃÀÛ ÀüºÎÅÍ ¿¹ºñ ½ÃÃ»ÀÚµé·Î ÇÏ¿©±Ý Å« °ü½ÉÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Â ¸¸Å ÀÌ¹ø¿¡ ¹ß¸ÅµÇ´Â OST ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’µµ »ç¶û¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù"¶ó¸ç “ÀÌÈÄ¿¡ Ãâ½ÃµÇ´Â OST À½¿ø¿¡µµ ¸¹Àº ±â´ë¿Í °ü½É ºÎÅ¹µå¸°´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.
µå¶ó¸¶¿¡ ¾Õ¼ ¼±°ø°³ µÇ´Â ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.1 ±èÁ¾¼ÀÇ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ÀÇ À½¿øÀº 22ÀÏ 18½Ã¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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