°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.5.22 ±Ý 11:10
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
°¡¼ö '±èÁ¾¼­', OCN ¹ø¿Ü¼ö»ç¡¯ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° OST °¡Ã¢ÀÚ·Î Âü¿©
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.05.22  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

OCN Åä,ÀÏ µå¶ó¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° OST ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’°¡ ±èÁ¾¼­ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î µå¶ó¸¶ Ã¹ ¹æ¼Û¿¡ ÇÏ·ç ¾Õ¼­ 22ÀÏ ¼±°ø°³ µÈ´Ù.

µå¶ó¸¶ Á¦¸ñÀÌÀÚ ÀÌ¹ø OSTÀÇ °î¸íÀÌ±âµµ ÇÑ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç'´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ¶ô(Rock)ÀÇ »ì¾ÆÀÖ´Â Àü¼³, ÇöÀç ÁøÇàÇü ·ÎÄ¿·Î ºÒ¸®¸ç Àü¼º±â ¶§º¸´Ù ´õ È°¹ßÇÏ°Ô ¹æ¼Û°ú °ø¿¬È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÁ¾¼­ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î ÀüÇØÁö¸ç, 23ÀÏ Ã¹ ¹æ¼Û¿¡ ÇÏ·ç ¾Õ¼­ À½¿øÀÌ ¼±°ø°³ µÅ ÇÏ·ç ¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿Â Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ÇâÇÑ ¼³·½ Áö¼öµµ Ä¡¼Ú´Â´Ù.

±×µ¿¾È ±èÁ¾¼­ÀÇ ³ë·¡°¡ µå¶ó¸¶³ª ¿µÈ­¿¡ »ðÀÔµÈ ÀûÀº ÀÖ¾úÁö¸¸, µå¶ó¸¶ Å¸ÀÌÆ²°îÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁø ³ë·¡¸¦ Á÷Á¢ ºÎ¸¥ °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.

µ¥ºß 33³â Â÷¸¦ ¸ÂÀÌÇÔ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Àü¼º±â ¸øÁö¾ÊÀº ±èÁ¾¼­ Æ¯À¯ÀÇ Ä«¶ûÄ«¶ûÇÏ°í ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®°¡ µå¶ó¸¶¿¡ ÈûÀ» ½Ç¾îÁÖ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¸¹Àº ¾Ç±âÀÇ ¼¼¼ÇÀÌ Âü¿©ÇÏ¿© ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó »ç¿îµå¸¦ ¸¸µé¾î ³»¸ç °îÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù. µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²¿¡ °É¸Â°Ô ¿µÈ­À½¾Ç °°Àº Æí°îÀÌ ÀÎ»óÀûÀÌ¸ç, ¹üÁË ¼ÒÅÁ ¿À¶ô ¾×¼Ç µå¶ó¸¶¿Í ±èÁ¾¼­ÀÇ °³¼º °­ÇÑ ½ºÅ¸ÀÏÀÌ ¸¸³ª µå¶ó¸¶ÀÇ Àç¹Ì¸¦ ´õÇØÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç (±Øº» ÀÌÀ¯Áø, Á¤À±¼±, ¿¬Ãâ °­È¿Áø)’´Â ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í, ¹üÀÎ Àâ´Â ²ÃÅë Çü»ç¿Í ÇÑ ¹æÀ» ³ë¸®´Â ¿­Ç÷ PD¸¦ ¾Õ¼¼¿î ´Ù¼¸ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÇ ¹üÁË ¼ÒÅÁ ¿À¶ô ¾×¼Ç µå¶ó¸¶·Î Â÷ÅÂÇö, ÀÌ¼±ºó, Á¤»óÈÆ, À±°æÈ£, Áö½ÂÇö µî ¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÇ µçµçÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î Ä³½ºÆÃ ¼Ò½ÄºÎÅÍ µå¶ó¸¶ ÆÒµéÀÇ ±â´ë¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×À¸¸ç, °¢ ºÐ¾ßÀÇ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÌ ÇÑµ¥ ¸ðÀÎ ±â»óÃµ¿ÜÇÑ ¼ö»çÆÀ ‘ÆÀºÒµ¶’ÀÌ ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í ¹üÀÎÀ» Àâ´Â È­²öÇÑ ÆÀÇÃ·¹ÀÌÀÇ È°¾àÀÌ ±â´ëµÇ´Â µå¶ó¸¶´Ù.

OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº “µå¶ó¸¶ ½ÃÀÛ ÀüºÎÅÍ ¿¹ºñ ½ÃÃ»ÀÚµé·Î ÇÏ¿©±Ý Å« °ü½ÉÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Â ¸¸Å­ ÀÌ¹ø¿¡ ¹ß¸ÅµÇ´Â OST ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’µµ »ç¶û¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù"¶ó¸ç “ÀÌÈÄ¿¡ Ãâ½ÃµÇ´Â OST À½¿ø¿¡µµ ¸¹Àº ±â´ë¿Í °ü½É ºÎÅ¹µå¸°´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.

µå¶ó¸¶¿¡ ¾Õ¼­ ¼±°ø°³ µÇ´Â ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.1 ±èÁ¾¼­ÀÇ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ÀÇ À½¿øÀº 22ÀÏ 18½Ã¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»êÁö¿ª ÈÞ¾çÁö¡¤ÇØº¯¸¶´Ù ¡®¾Ë¹Ú±â ÅÙÆ®¡¯ ±Ø¼º
2
¹Î¼±7±â ¿ï»ê½Ã Á¤¹«¶óÀÎ »õÆÇÂ¥±â µ¹ÀÔ
3
¿ï»ê ¿ïÁÖ±º, ±¹Åä±³ÅëºÎ ÁÖ°ü »ýÈ°¹ÐÂøÇü µµ½ÃÀç»ý ½º¸¶Æ®±â¼ú Áö¿ø »ç¾÷¿¡ 4°³ »ç¾÷ ¼±Á¤µÅ
4
¡®¹«·áÁö¿ø¡¯»çÀÌÆ® HRD¡¤³»ÀÏ¹è¿òÄ«µå °ü½ÉÀÚ Ãë¾÷ µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
5
[¹ß¾ð´ë]Àå»ýÆ÷¿¡ ¡®¾î¸°ÀÌÁ÷¾÷Ã¼Çè°ü¡¯ ¼³¸³À» Á¦¾ÈÇÑ´Ù
6
¡®¸ß½ÃÄ«³ª¡¯ ÀÌ¹ø¿£ ¡®±î¸£º¸ºÒ´ßÄ¡Å²¡¯ÀÌ´Ù! »õ·Î¿î ¸Þ´º ¼±º¸¿©
7
¿ï»êÇ× Â÷¼¼´ë Áö´ÉÇü ¿î¼Û½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà ±¸Ã¼È­
8
¡®¹Ý¸é±³»ç¡¯ ¾Æ½¬¿î ±×½ÃÀý ¹Î¿ø, °úµµÇÑ È¯°æ ³í¸®¿¡ ¸·´ëÇÑ »çÈ¸Àû ºñ¿ë
9
ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî »ç¾÷¾ÆÀÌÅÛ ¡®ÇÃ·£¿¡ÀÌ ½ºÅÍµðÄ«ÆäÃ¢¾÷¡¯ ¾ðÅÃÆ®(ºñ´ë¸é) ¼­ºñ½º·Î ¼º°ø ÀÌ¾î°¡
10
[°æ»ó½Ã·Ð]µðÁöÅÐ Æ®À©°ú ½º¸¶Æ® »ê¾÷µµ½Ã ÀüÈ¯
¿ï»ê¼­ Íº °íº¹¼ö ¼±»ý °¡Á·»çÁøÀü Ã¹ °³ÃÖ
ÇÑÃæ¼® °³ÀÎÀü ¡®¿ä»õ ÀÌ¾ß±â¡¯, ´©±º°¡ÀÇ Èñ»ýÀÌ ¸ðµÎ¿¡°Ô Èñ¸Á...
´Üµ· Ãµ¿ø¿¡ ¸íÇ° °ø¿¬À»¡¦½Ã¸³ÇÕÃ¢´Ü 26ÀÏ ±âÈ¹°ø¿¬ ¸¶·Ã
ÀþÀº ±¹¾ÇÀÎ 5ìÑÀÌ ÀüÇÏ´Â ¡®½±°í Àç¹Õ´Â¡¯ ÀüÅë¹Î¿ä
¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¡®¾ÆÆ® Å¬·¡½º¡¯ Àç°³, 21ÀÏ ¡®Àü¿ø°æÀÇ ±×¸² ÄÜ...

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr