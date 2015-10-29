Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ¡®°ûÁöÀº¡¯, ·¿Ã÷ Æ®·Ô(Let¡¯s trot) Part.6 ¡®´«¹°ÀÇ ³×¿Â»çÀÎ¡¯ ¹ß¸Å

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ÇÏ¶û ¹Ìµð¾î±×·ìÀº ÃÖ±Ù ‘¹Ì½ºÅÍ Æ®·Ô’¿¡¼ ‘¿µÅ¹’ÀÌ ºÒ·¯ ÁøÇÑ °¨µ¿À» ÁÖ¾ú´ø ‘¸·°É¸® ÇÑÀÜ’ÀÇ ¿ø°î °¡¼öÀÎ ‘°Áø’ÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖ´Â È¸»çÀÌ´Ù.
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'°ûÁöÀº'ÀÌ ºÎ¸¥ '·¿Ã÷Æ®·Ô(Let`s Trot) Part.6 '´«¹°ÀÇ ³×¿Â»çÀÎ'ÀÇ ÀÛ»ç´Â 'ºù±×·¹', '·¹¸ð³ª', 'ºñ¶ô½ÄÇý', '¹Ì¿¡·ÎÈÀÌ¹Ù' µîÀÇ ±¤°í¸¦ Á¦ÀÛÇÑ Ä«ÇÇ¶óÀÌÅÍ Ãâ½Å ÀÛ»ç°¡ °è¸í´ëÇÐ±³ ·ùÁøÇÑ ±³¼ö°¡ ¸Ã¾Ò°í,
ÀÛ°îÀº MBC ¸ðµÎ´ÙÄôµû¸® OST '³ ¾ÆÁ÷µµ', '°È°í½Í¾î', OCN ¹ø¿Ü¼ö»ç OST 'Run in' '±â¾ïÀúÆí¿¡'µîÀ» ÀÛ°îÇÑ ¾ç¿ì¼® ÀÛ°î°¡°¡ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, Guitar ¼¼¼Ç¿¡´Â ¹æÅº¼Ò³â´Ü(BTS) ¾Ù¹ü¿¡ Âü¿©Çß´ø ¼Ò¶õ ¹êµåÀÇ ±âÅ¸¸®½ºÆ® ÀÌÅÂ¿íÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù.
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2015³â µ¥ºß ÈÄ ¸¹Àº µµÀüÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Â °ûÁöÀºÀÌ ·¿Ã÷Æ®·ÔÀÌ¶ó´Â ¾Ù¹üÀ¸·Î ¾î¶² È°µ¿À» ÀÌ¾î³ª°¥Áö ±â´ëµÈ´Ù.
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