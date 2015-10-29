°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.8.7 ±Ý 15:10
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ¡®°ûÁöÀº¡¯, ·¿Ã÷ Æ®·Ô(Let¡¯s trot) Part.6 ¡®´«¹°ÀÇ ³×¿Â»çÀÎ¡¯ ¹ß¸Å
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.08.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø: ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

‘²ÉÀ¸·Î’·Î È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Â Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ‘°ûÁöÀº’ÀÌ ·¿Ã÷ Æ®·Ô(Let’s trot) Part.6 ‘´«¹°ÀÇ ³×¿Â»çÀÎ’À» ¹ß¸ÅÇß´Ù.

Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ‘°ûÁöÀº’Àº ÇÏ¶û ¹Ìµð¾î±×·ìÀÇ ¼Ò¼Ó °¡¼ö·Î 2015³â µ¥ºß ÈÄ Áö³­ 4 ¿ù ½Ì±Û ¾Ù¹ü ‘º¡±Û´Ù’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ‘²ÉÀ¸·Î’¶ó´Â °îÀ¸·Î È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù. 

ÇÏ¶û ¹Ìµð¾î±×·ìÀº ÃÖ±Ù ‘¹Ì½ºÅÍ Æ®·Ô’¿¡¼­ ‘¿µÅ¹’ÀÌ ºÒ·¯ ÁøÇÑ °¨µ¿À» ÁÖ¾ú´ø ‘¸·°É¸® ÇÑÀÜ’ÀÇ ¿ø°î °¡¼öÀÎ ‘°­Áø’ÀÌ ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖ´Â È¸»çÀÌ´Ù.

´«¹°ÀÇ ³×¿Â»çÀÎ’Àº °ûÁöÀºÀÇ ¾ÖÀýÇÏ°í °£µå·¯Áö´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ´õÇØÁ® ´õ¿í´õ Á¤°¥ÇÏ°í ¿Ï¼ºµµ ³ôÀº Æ®·ÎÆ®¸¦ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â °îÀÌ´Ù. 

'°ûÁöÀº'ÀÌ ºÎ¸¥ '·¿Ã÷Æ®·Ô(Let`s Trot) Part.6 '´«¹°ÀÇ ³×¿Â»çÀÎ'ÀÇ ÀÛ»ç´Â 'ºù±×·¹', '·¹¸ð³ª', 'ºñ¶ô½ÄÇý', '¹Ì¿¡·ÎÈ­ÀÌ¹Ù' µîÀÇ ±¤°í¸¦ Á¦ÀÛÇÑ Ä«ÇÇ¶óÀÌÅÍ Ãâ½Å ÀÛ»ç°¡ °è¸í´ëÇÐ±³ ·ùÁøÇÑ ±³¼ö°¡ ¸Ã¾Ò°í, 

​ÀÛ°îÀº MBC ¸ðµÎ´ÙÄôµû¸® OST '³­ ¾ÆÁ÷µµ', '°È°í½Í¾î', OCN ¹ø¿Ü¼ö»ç OST 'Run in' '±â¾ïÀúÆí¿¡'µîÀ» ÀÛ°îÇÑ ¾ç¿ì¼® ÀÛ°î°¡°¡ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, Guitar ¼¼¼Ç¿¡´Â ¹æÅº¼Ò³â´Ü(BTS) ¾Ù¹ü¿¡ Âü¿©Çß´ø ¼Ò¶õ ¹êµåÀÇ ±âÅ¸¸®½ºÆ® ÀÌÅÂ¿íÀÌ ¸Ã¾Ò´Ù.

·¿Ã÷Æ®·Ô(Let`s Trot) ½Ã¸®Áî ¾Ù¹üÀÇ ¾ç¿ì¼® ÇÁ·Îµà¼­´Â “·¿Ã÷Æ®·Ô(Let`s Trot)ÀÌ ´Ù¾çÇÑ ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ¼ºÀÎ°¡¿ä·Î Æ®·ÎÆ® ½ÃÀå ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.

2015³â µ¥ºß ÈÄ ¸¹Àº µµÀüÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Â °ûÁöÀºÀÌ ·¿Ã÷Æ®·ÔÀÌ¶ó´Â ¾Ù¹üÀ¸·Î ¾î¶² È°µ¿À» ÀÌ¾î³ª°¥Áö ±â´ëµÈ´Ù.

·¿Ã÷Æ®·Ô(Let`s Trot)Àº ³¯·Î ¶ß°Å¿öÁö´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ Æ®·Ô ¿­Ç³¿¡ ¹ß¸ÂÃß¾î ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼­ ±âÈ¹, Á¦ÀÛÇÏ´Â Æ®·ÎÆ® ½Ã¸®Áî ¾Ù¹üÀ¸·Î 

ÀÌ¹ø¿¡ ¹ß¸ÅµÇ´Â ·¿Ã÷Æ®·Ô(Let`s Trot) Part.6 ‘´«¹°ÀÇ ³×¿Â»çÀÎ’ÀÇ À½¿øÀº 7ÀÏ Á¤¿À¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
ºÏ±¸ Áß»êµ¿¿¡ 190¾ï µé¿© ½ºÆ÷Ã÷Å¸¿î Á¶¼º
2
¿ï»ê ÄÉÀÌºíÄ« µÑ´Ù °æÁ¦¼º °ü¹® ³Ñ¾î
3
¾ÈÀüÀÚ»ê ¼±È£Çö»óÀ¸·Î ±Ý°ª½Ã¼¼ »ó½Â, °ñµå¹Ù ½Ç¹ö¹Ù ´«±æ
4
µ¿±¸¡®½½µµÇÇ¾Æ¡¯ ¹® ¿­ÀÚ¸¶ÀÚ Ã¼Çè°´ ¼âµµ
5
°¡·¡½Ç°ø¿ø Ç°Àº ¡®¿øÁÖÇõ½Åµµ½Ã Á¦ÀÏÇ³°æÃ¤ ¼¾ÅÒÆ÷·¹¡¯ 7ÀÏ °ßº»ÁÖÅÃ ¿ÀÇÂ
6
[ÁÖ°£ ÀÇ·á°è ¼Ò½Ä]°¨±â ¾Î°í ³ª¸é ¸é¿ª ±â¾ï¿¡ ³²¾Æ ÄÚ·Î³ª °¨¿°µÅµµ °¡º­¿î Áõ»ó¿¡ ±×ÃÄ
7
ÀÕ´Ü ºÎµ¿»ê ±ÔÁ¦¿¡ ¿ï»ê °æ¸Å½ÃÀå ±Þ·©
8
ÄÚ½ºÇÇ 2342.61·Î ¸¶°¨ ¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö¿¡ »ó½Â¼¼
9
¿ï»ê ¿ïÁÖ±º, Àç³­»óÈ² ´ëºñ ÇöÀåÁ¶Ä¡ ¾÷¹«¿¬Âù
10
¹ÎÁÖ ÇÙ½É ÁöÁöÃþ±îÁö µîµ¹¸°´Ù¡¦°¡»ó ´ë¼±´ë°áµµ å¯¿¡ ¹Ð·Á
¿ìÁÖ·Ä µ¿¾çÈ­ ÀÛÇ°Àü ¡®ÇÎÅ©¶óÀÌÇÁ¡¯ ÁÖÁ¦ ÀÎ¹°µµ ÇÑ´Þ°£ ºñ¸ð¾î...
ÀþÀº ±¹¾ÇÀÎ ÀÌÁöÈÆ¾¾ Ã¢ÀÛ ¹ßÇ¥È¸ ¡®±¹Èü¡¯ 8ÀÏ J¾ÆÆ®È¦¼­ °³...
¡®Àå»ýÆ÷ °í·¡°¡Ãâ±â¡¯ ºñ´ë¸é °ø¿¬À¸·Î ¼±º¸ÀÎ´Ù
¿ï»ê¸¶µÎÈñÃàÁ¦´Â Ãë¼ÒµÆÁö¸¸ ¡®Àü¿ë Àü½Ã°ü¡¯ ¹®¿¬´Ù
¡°°ü°´°ú È£ÈíÇÏ´Â ¿¹¼úÀÎÀ¸·Î ¼ºÀåÇÏ°íÆÄ¡±

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr