°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.9.1 È­ 13:54
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
°¡¼ö '¸ÞÀÏ', 'ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼'¿Í ³²´Ù¸¥ ÄÉ¹Ì °ú½Ã
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.09.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø Á¦°ø: MOT¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

°¡¼ö ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø) ÀÌ “·¯ºê½Ã±×³Î” ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼­ ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼ ¿Í ³²´Ù¸¥ ÄÉ¹Ì¸¦ °ú½ÃÇß´Ù.

¼Ò¼Ó»ç MOT ÃøÀº Áö³­ 31ÀÏ À½¿ø°ø°³¿Í ÇÔ²² ÃÖ±Ù¿¡ ÁøÇàÇÑ ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)Xºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼(µà¿§°î) ‘·¯ºê½Ã±×³Î’ÀÇ ½Å°î ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» ´ë¹æÃâÇß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)ÀÌ ÀÌ¹ø µà¿§ °¡Ã¢¿¡ ÇÔ²²ÇÑ ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼ ¿Í ÇÑ °ø¹æ¿¡¼­ ´Þ´ÞÇÑ µ¥ÀÌÆ®¸¦ Áñ±â°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼­·Î¸¦ Áö±×½Ã ¹Ù¶óº¸¸ç ¹à°Ô ¿ô°í ÀÖ´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ¼³·½À» ÀÚ±ØÇß´Ù.

ÇÔ²² °ø°³µÈ ¶Ç ´Ù¸¥ ÄÆ¿¡´Â ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)°ú ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼´Â ÀÚ¿¬½º·¯¿î Ä¿ÇÃ ¿¬±â¸¦ ÅëÇØ ÀÚ¿¬½º·´°í Ç²Ç²ÇÑ ¿¬ÀÎÀÇ ¸Å·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ º¸¿©ÁÖ¸ç º¸´Â ÀÌµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾ÒÀ¸¸ç ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)ÀÇ ¶Ñ·ÇÇÑ ÀÌ¸ñ±¸ºñ¿Í ±âºÐ ÁÁÀº ¹Ì¼Ò°¡ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)ÀÇ ÀÌ¹ø µà¿§Àº ¿¬ÀÎµéÀÇ ¼³·½À» ´ã°í ÀÖ´Â °îÀ¸·Î, ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)ÀÇ Ã»¾ÆÇÑ º¸ÀÌ½º¿Í ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼ ÀÇ ºÎµå·¯¿î À½»öÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ³ë·¡´Ù. ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼°¡ Á÷Á¢ ÀÛ»ç, Âü¿©ÇØ ÁøÁ¤¼ºÀ» ³ô¿´´Ù,

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ½Ç·ÂÆÄ ÇÁ·Îµà¼­µéÀÌ ´ë°Å Æ÷ÁøÇØÀÖ´Â MOT ·¹ÀÌºíÀÇ ´ëÇ¥ ÇÁ·Îµà¼­ÀÌÀÚ ÀÌ¿ì ‘ÀÌº°Çàµ¿’ µî ´Ù¾çÇÑ °îÀ» ÇÁ·Îµà½ÌÇÏ°í ÀÖ´Â È÷Æ®°î ¸ÞÀÌÄ¿ ¹ÚÁ¤¿í ÀÛ°î°¡±îÁö ÇÔ²²Çß´Ù.

¶ÇÇÑ Á¤À¯ÁøÀ¸·Î ‘º¸ÀÌ½º ÄÚ¸®¾Æ 2020’¿¡¼­ ¿ÃÅÏÀ» ¼º°ø, Áø°¡¸¦ ¹ßÈÖÇÑ ¹Ù ÀÖ´Â ¸ÞÀÏÀº ‘·¯ºê ½Ã±×³Î’·Î ¸®½º³ÊµéÀÇ ¿¬¾Ö¼¼Æ÷¸¦ ÀÚ±ØÇÏ¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç µà¿§°îÀº ¿À´Ã 31ÀÏ Á¤¿À °ø°³! °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ¼ö ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
ÇÙ½É½Ã¼³ ºüÁø ¡®´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø »õÆÇÂ¥±â¡¯ È¿°ú¹Ý°¨ ¿ì·Á
2
¿ï»ê, ÇÏ·ç»õ 6¸í È®Áø¡¦¸¶½ºÅ© Âø¿ë ¸í·É
3
Å©·ç¼ÈÅØÀÇ ±³À°¿ë ÅÂºí¸´À» Ã¤ÅÃ, µ¿³²¾Æ ½ÃÀå ¹ßÆÇ À¯·´, ºÏ¹Ì±îÁö...
4
'¹Ì»ý¹° ºÐÇØ ¹æ½Ä' ÇÏÀÌÆ÷½º À½½Ä¹°Ã³¸®±â ´«±æ
5
[»ç¼³]Ã»¼Ò³â ¼ºÀåÁö¿ø±Ý, ½É°¢ÇÑ ±¹°¡Àû Àç³­»óÈ² °¨¾ÈÇØ¾ß
6
¿ï»ê±¹È¸ÀÇ¿øÇùÀÇÈ¸, Áö¿ªÇö¾È ´ëÁ¤ºÎ °ÇÀÇ¾È Ã¤ÅÃ
7
°øÁ¤°Å·¡¹ý °³Á¤¾È Åë°ú¡¦ÁÖ¿ä ±â¾÷ °æ¿µ±Ç È®º¸ ºñ»ó
8
¾ÈÃ¶¼ö¡¤ÁøÁß±Ç, Ä£¹® ¶§¸®±â ¡°Ã³ÂüÇÑ ±¹È¸¡± ¡°Ä£¹Ú °°¾Æ¡±
9
ÀÌ³«¿¬ ´ëÇ¥ ¡°Àç³­Áö¿ø±Ý ´Ê±âÀü¿¡ °áÁ¤¡±
10
¿ïÁÖ±º, Ã»¼Ò³â ÀÚ±â°è¹ß ¡®¼ºÀåÁö¿ø±Ý¡¯ 100¸¸¿ø¾¿
¿ï»ê¹®È­Àç´Ü, ÅÂÈ­·ç ±âÈ¹°ø¿¬ ¼öÇà´ÜÃ¼ °ø¸ð
ÄÚ·Î³ª ¼Ó Å¸½Ãµµ¿Í ¹®È­ ±³·ùÇà»ç ¾îÂ¼³ª
½ºÆ©µð¿À Àå»ýÆ÷°í·¡·Î131 ÀÔÁÖÀÛ°¡ Á¶¼º¿ø °á°úº¸°íÀü
ÀÚ¿¬ÀÇ »ö°ú ¹«´Ì Á¶È­·Î¿î ¸Ú ¼±»ç
ÄÚ·Î³ª ÀçÈ®»ê¿¡ ±ØÀå°¡ ´Ù½Ã ºùÇÏ±â

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr