°¡¼ö '¸ÞÀÏ', 'ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼'¿Í ³²´Ù¸¥ ÄÉ¹Ì °ú½Ã

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|¡ã »çÁø Á¦°ø: MOT¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
°¡¼ö ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø) ÀÌ “·¯ºê½Ã±×³Î” ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ÇöÀå¿¡¼ ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼ ¿Í ³²´Ù¸¥ ÄÉ¹Ì¸¦ °ú½ÃÇß´Ù.
¼Ò¼Ó»ç MOT ÃøÀº Áö³ 31ÀÏ À½¿ø°ø°³¿Í ÇÔ²² ÃÖ±Ù¿¡ ÁøÇàÇÑ ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)Xºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼(µà¿§°î) ‘·¯ºê½Ã±×³Î’ÀÇ ½Å°î ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» ´ë¹æÃâÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)ÀÌ ÀÌ¹ø µà¿§ °¡Ã¢¿¡ ÇÔ²²ÇÑ ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼ ¿Í ÇÑ °ø¹æ¿¡¼ ´Þ´ÞÇÑ µ¥ÀÌÆ®¸¦ Áñ±â°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼·Î¸¦ Áö±×½Ã ¹Ù¶óº¸¸ç ¹à°Ô ¿ô°í ÀÖ´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ¼³·½À» ÀÚ±ØÇß´Ù.
ÇÔ²² °ø°³µÈ ¶Ç ´Ù¸¥ ÄÆ¿¡´Â ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)°ú ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼´Â ÀÚ¿¬½º·¯¿î Ä¿ÇÃ ¿¬±â¸¦ ÅëÇØ ÀÚ¿¬½º·´°í Ç²Ç²ÇÑ ¿¬ÀÎÀÇ ¸Å·ÂÀ» µ¿½Ã¿¡ º¸¿©ÁÖ¸ç º¸´Â ÀÌµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾ÒÀ¸¸ç ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)ÀÇ ¶Ñ·ÇÇÑ ÀÌ¸ñ±¸ºñ¿Í ±âºÐ ÁÁÀº ¹Ì¼Ò°¡ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)ÀÇ ÀÌ¹ø µà¿§Àº ¿¬ÀÎµéÀÇ ¼³·½À» ´ã°í ÀÖ´Â °îÀ¸·Î, ¸ÞÀÏ(Á¤À¯Áø)ÀÇ Ã»¾ÆÇÑ º¸ÀÌ½º¿Í ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼ ÀÇ ºÎµå·¯¿î À½»öÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ³ë·¡´Ù. ºô¸®¾îÄÚ½ºÆ¼°¡ Á÷Á¢ ÀÛ»ç, Âü¿©ÇØ ÁøÁ¤¼ºÀ» ³ô¿´´Ù,
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ½Ç·ÂÆÄ ÇÁ·Îµà¼µéÀÌ ´ë°Å Æ÷ÁøÇØÀÖ´Â MOT ·¹ÀÌºíÀÇ ´ëÇ¥ ÇÁ·Îµà¼ÀÌÀÚ ÀÌ¿ì ‘ÀÌº°Çàµ¿’ µî ´Ù¾çÇÑ °îÀ» ÇÁ·Îµà½ÌÇÏ°í ÀÖ´Â È÷Æ®°î ¸ÞÀÌÄ¿ ¹ÚÁ¤¿í ÀÛ°î°¡±îÁö ÇÔ²²Çß´Ù.
¶ÇÇÑ Á¤À¯ÁøÀ¸·Î ‘º¸ÀÌ½º ÄÚ¸®¾Æ 2020’¿¡¼ ¿ÃÅÏÀ» ¼º°ø, Áø°¡¸¦ ¹ßÈÖÇÑ ¹Ù ÀÖ´Â ¸ÞÀÏÀº ‘·¯ºê ½Ã±×³Î’·Î ¸®½º³ÊµéÀÇ ¿¬¾Ö¼¼Æ÷¸¦ ÀÚ±ØÇÏ¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç µà¿§°îÀº ¿À´Ã 31ÀÏ Á¤¿À °ø°³! °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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