원격 국제 고등학교를 통한 ‘일본약대와 일본치대, 일본수의대 입문이 넓어진다.’

온라인 원격 교육과정을 제시하고 있는 나미키학원고등학교 한국 캠퍼스가 오는 26일 설명회를 개최한다. 국내 고등학교 교육과정과 해외대학 입시의 연결점 부재로 인해 일본 약대, 치대, 수의대 입시를 준비하고자 고등학교 자퇴 후 검정고시를 생각하는 학생들에게는 매우 희망적인 소식이기도 하다.

나미키학원고등학교는 학생들이 온라인으로 원격 제공되는 영어와 일본어 필수 교육시간을 제외하고서는 대부분의 시간을 유학 혹은 진로준비에 시간을 할애 할 수 있는 장점을 가지고 있다. 이와 함께 주목할 점은 해당교는 일본약대, 일본치대, 일본수의대들과 진학제휴(지정교 및 관련교 전형) 된 특별한 정책을 가지고 있다.

현재 졸업 후 일본의 국가시험을 물론 국내 국가시험까지 합격자를 배출한 대학들도 포함되어 있다. 때문에 한국과 일본 양국의 약사, 치과의사, 수의사 국가면허를 취득하고 글로벌 의료인으로서 성장 가능한 발판을 마련하고 있는 셈이다.

관계자에 의하면 “영어, 일본어의 기초 과정부터 공인 어학능력시험 준비과정까지 개설이 되어있고 학생들은 선택학점 이수가 가능하다. 또한 일본은 물론 전세계 여러 대학의 다양한 전공에 진학이 가능한 교육과정을 제시하고 있다”며 “나미키학원고등학교의 대학진학 제휴정책의 슬로건처럼 국내 대학 정도의 비용으로 유학 갈 수 있는 진학제휴 정책을 확장하여, 우리 학생이라면 누구나 유학을 갈 수 있고, 졸업 후 한 사람의 사회인으로서, 한 사람의 기술자로서 성장시키는 것이 목표이다.”라고 전했다.

해당교의 진학제휴 정책의 슬로건은 "Now Everyone Can Study Abroad"(이제 누구나 유학을 갈 수 있습니다.) 이며 설명회는 9월 26일, 토요일 오후2시 온라인으로 진행된다. 참석예약은 나미키학원고등학교 카카오톡 채널 혹은 대표전화를 통해 신청이 가능하다.

[경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr]

저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 >