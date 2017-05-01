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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.5.1 ¿ù 22:04
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½ÂÀÎ 2017.05.01  22:04:51
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Çö´ëÂ÷±×·ì°ú ³×ÀÌ¹ö ÀÌ¾î »ï¼º±×·ìµµ ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ ¡®ÀÓ½Ã¿îÇà Çã°¡¡¯¸¦ È¹µæ, ÀÚµ¿Â÷ ½ÃÀåÀ¸·Î ¿µ¿ªÀ» È®´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÏ°¢¿¡¼± »ï¼ºÀÌ ¡®¿Ï¼ºÂ÷ ½ÃÀå¡¯¿¡ ´Ù½Ã ¶Ù¾îµå´Â°Í ¾Æ´Ï³Ä´Â Á¶½É½º·± Àü¸ÁÀ» ³»³õ°í ÀÖÀ¸³ª, »ï¼ºÀº ÀÚÀ²ÁÖÇà °ü·Ã ÀüÀå ºÐ¾ß ¿¬±¸¸¦ À§ÇÑ °ÍÀÌ¶ó¸ç ºÎÀÎÇß´Ù.

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ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ ¿îÇàÇã°¡´Â ±¹ÅäºÎ°¡ ÀÛ³â 2¿ù ½ÃÇè¡¤¿¬±¸ ¸ñÀûÀÇ Á¦µµ¸¦ µµÀÔÇÑ ÀÌ·¡ 1È£ Çö´ëÀÚµ¿Â÷¸¦ ÇÊµÎ·Î ¼­¿ï´ë, ÇÑ¾ç´ë, ±â¾ÆÂ÷, Çö´ë¸ðºñ½º, ±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü, ÇÑ±¹°úÇÐ±â¼ú¿ø(KAIST), ¸¸µµ, ³×ÀÌ¹ö·¦½º µîÀÌ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Ò°í, »ï¼ºÀüÀÚ°¡ 19¹øÂ°´Ù.

ÀÚµ¿Â÷ ¾÷°è´Â »ï¼ºÀÇ ÀÚÀ²ÁÖÇà Å×½ºÆ®´Â ±¸±ÛÀÌ³ª ¾ÖÇÃ µî ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ »ç¾÷¿¡ ¶Ù¾îµç ÇØ¿Ü À¯¼öÀÇ IT(Á¤º¸±â¼ú) ¾÷Ã¼µé°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ¹Ì·¡ÀÇ ¼ºÀåµ¿·ÂÀ¸·Î¼­ ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ ½ÃÀåÀ» ¿°µÎ¿¡ µÐ Çàº¸·Î ºÐ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚÀÇ ÀÚÀ²ÁÖÇàÀÚµ¿Â÷´Â ±âÁ¸ÀÇ ±¹»êÂ÷¸¦ °³Á¶ÇØ ¶óÀÌ´Ù(LIDAR), ·¹ÀÌ´õ(RADAR), Ä«¸Þ¶ó µî ´Ù¾çÇÑ °¨Áö±â(¼¾¼­)¸¦ ÀåÂøÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç µµ·Î È¯°æ°ú Àå¾Ö¹° ÀÎ½Ä µî¿¡ ½º½º·Î½ÉÃþÇÐ½ÀÀ» ÅëÇØ Ãß·ÐÇÏ´Â ÀÎ°øÁö´É(µö ·¯´× ¾Ë°í¸®Áò)À» È°¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.

»ï¼ºÀüÀÚ´Â ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ÀÇ ÀüÀåÀü¹®±â¾÷ ¡®ÇÏ¸¸¡¯À» 9Á¶4000¾ï¿ø¿¡ ÀÎ¼öÇÏ´Â µî Ä¿³ØÆ¼µåÄ«, ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷¿Í °°Àº ¹Ì·¡ ÀÚµ¿Â÷¿Í °ü·ÃÇÑ ÀüÀå »ç¾÷ ÁøÃâÀ» À§ÇÑ Ã¤ºñ¸¦ ¸ðµÎ ¸¶Ä£ »óÅÂ´Ù.

1995³â »ï¼ºÀÚµ¿Â÷¸¦ ¼³¸³, ¸£³ëÀÚµ¿Â÷¿¡ ¸Å°¢ÇÏ´Â ¾ÆÇÄÀ» °Þ¾ú´ø »ï¼ºÀº ÀÌ¹ø ÀÚÀ²ÁÖÇà Å×½ºÆ®¿Í °ü·Ã ¡°¿Ï¼ºÂ÷ »ç¾÷¿¡ ¶Ù¾îµé±â À§ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¸ç, ÀÚÀ²ÁÖÇà°ú °ü·ÃÇÑ ÀüÀå ºÐ¾ß ¿¬±¸¸¦ À§ÇÑ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ÀÏºÎ¿¡¼­ÀÇ ¿Ï¼ºÂ÷ ½ÃÀå ÀçÀÔ¼³À» ºÎÀÎÇß´Ù.

ÇÑÆí Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â Áö³­ 1¿ù ¹Ì±¹ ¶ó½ºº£ÀÌ°Å½º¿¡¼­ ¾ÆÀÌ¿À´Ð ¿ÏÀüÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷ µµ½É ÁÖÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù. Çö´ëÂ÷ÀÇ ¾ÆÀÌ¿À´Ð ÀÚÀ²ÁÖÇàÂ÷´Â ¹Ì±¹ ÀÚµ¿Â÷°øÇÐÈ¸ÀÇ ÀÚÀ²ÁÖÇà±â¼ú 5´Ü°è Áß ¹«ÀÎÂ÷(5´Ü°è) ¹Ù·Î ¾Æ·¡ÀÎ 4´Ü°è ¼öÁØÀ¸·Î Æò°¡µÈ´Ù. ¿îÀüÀÚ°¡ Å¾½ÂÇÏ±ä ÇÏÁö¸¸ »ç°í µî ÀÌ·ÊÀûÀÎ »óÈ²¿¡¼­¸¸ ¿îÀü¿¡ °ü¿©ÇÏ¸é µÈ´Ù.

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    8
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