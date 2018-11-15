S-OIL, ÁÖÀ¯°í°´ ´ë»ó ¡®±¸µµÀÏ °æÇ°´ëÀÜÄ¡¡¯

|
|
|
|¡ã S-OILÀÌ ÁÖÀ¯¼Ò¿Í ÃæÀü¼Ò¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î ¡®±¸µµÀÏÆÐ¹Ð¸® °æÇ°´ëÀÜÄ¡¡¯¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.
S-OILÀÌ ÁÖÀ¯¼Ò¿Í ÃæÀü¼Ò¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °í°´À» ´ë»óÀ¸·Î ¡®±¸µµÀÏÆÐ¹Ð¸® °æÇ°´ëÀÜÄ¡¡¯¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.
S-OILÀº 15ÀÏºÎÅÍ 12¿ù14ÀÏ±îÁö S-OIL ÁÖÀ¯¼Ò¿¡¼ 4¸¸¿ø ÀÌ»ó ÁÖÀ¯(2¸¸¿ø ÀÌ»ó ÃæÀü)ÇÑ °í°´ Áß ÃßÃ·À» ÅëÇØ ÃÑ 73¸¸¸í¿¡°Ô È²±Ý±¸µµÀÏ(75g, 5¸í), ¹«¼±Ã»¼Ò±â(10¸í), ¶ó¸é(23¸¸¸í), S-OIL ¿¡Åº¿Ã ¿ö¼Å¾×(50¸¸¸í) µî ÇªÁüÇÑ °æÇ°À» Á¦°øÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ÁÖÀ¯°í°´ÀÌ º¸³Ê½ºÄ«µå Àû¸³ ÈÄ ¿µ¼öÁõ ÇÏ´Ü¿¡¼ ´çÃ·¿©ºÎ¸¦ Áï½Ã È®ÀÎÇØ ÇöÀå¿¡¼ °æÇ°À» ¹Þ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù. S-OIL º¸³Ê½ºÄ«µå È¨ÆäÀÌÁö(www.s-oilbonus.com)¿Í ¸ð¹ÙÀÏ¾Û¿¡¼µµ ´çÃ·³»¿ª È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
S-OIL °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇÑÇØ µ¿¾È S-OILÀ» »ç¶ûÇØÁÖ½Å °í°´µé¿¡°Ô ÀÛÁö¸¸ ¾ËÂù ¼±¹°À» ÁØºñÇß´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ S-OILÀº °í°´²² ÇÑ °ÉÀ½ ´õ ´Ù°¡°¡´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí S-OILÀº º¸³Ê½ºÄ«µå È¸¿ø¿¡°Ô ±¹³» ÃÖ°íÀÎ ¡®¸®ÅÍ´ç 5¿ø¡¯ÀÇ Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³·üÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÚ»ç °æÀ¯Ç°ÁúÀÇ ¿ì¼ö¼ºÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ÇÑ±¹´É·üÇùÈ¸ÄÁ¼³ÆÃ ÁÖ°ü ¡®2018 ÇÑ±¹»ê¾÷ÀÇ ºê·£µå ÃßÃµÁö¼ö°æÀ¯ºÎ¹®¡¯¿¡¼ 3¿¬¼Ó(2016³â~2018³â) ¼ö»óÇß´Ù. ¶ÇÇÑ ÇÑ±¹»ê¾÷ ¼ºñ½º Ç°ÁúÁö¼ö ¹× ±¹°¡¼ºñ½º ´ë»ó¿¡¼ ÁÖÀ¯¼Ò ºÎ¹® 1À§¸¦ Â÷ÁöÇÏ´Â µî¼ÒºñÀÚ ´ë»ó Â÷º°ÈµÈ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌÇüÁß±âÀÚ leehj@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >