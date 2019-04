경제종합 SK이노베이션 ‘생각뒤집기’ 영어편, 게시 2주만에 1600만뷰 돌파 승인 2019.04.15 21:46:59 SK이노베이션이 온라인 상에서 공개한 기업PR 캠페인 ‘생각 뒤집기’ 영어버전인 ‘Imagination Into Reality’(사진)가 게시 2주만에 1600만 조회수를 돌파하며 인기몰이에 나서고 있다. 4월1일 게재를 시작한 후 15일 오전 9시 현재 조회수 1650만건을 넘어 섰다.



지난 3월 런칭한 기업PR 캠페인 ‘생각 뒤집기’편의 인기에 힘입어 4월부터 글로벌 시장을 타겟으로 게재를 시작한 영어 버전 ‘Imagination Into Reality’는 12초 가량의 짧은 시간에 각 사업을 임팩트 있게 표현함으로 글로벌 SNS 유저들의 눈길을 끌고 있다고 SK이노베이션측은 설명했다.



영어버전 영상이 인기를 끌면서 자연스레 SK이노베이션 유튜브 채널 구독자 수도 급증했다.



SK이노베이션은 “회사가 추구하는 이노베이션(혁신) 철학을 스토리텔링 기법으로 간결하고 재미있게 나타낸 영상에 SK이노베이션 전기차 배터리와 소재 등 글로벌 사업에 대한 해외 SNS 유저들의 관심이 더해져 흥행할 수 있었다”고 설명했다. 이형중기자< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > SK이노베이션이 온라인 상에서 공개한 기업PR 캠페인 ‘생각 뒤집기’ 영어버전인 ‘Imagination Into Reality’(사진)가 게시 2주만에 1600만 조회수를 돌파하며 인기몰이에 나서고 있다. 4월1일 게재를 시작한 후 15일 오전 9시 현재 조회수 1650만건을 넘어 섰다.지난 3월 런칭한 기업PR 캠페인 ‘생각 뒤집기’편의 인기에 힘입어 4월부터 글로벌 시장을 타겟으로 게재를 시작한 영어 버전 ‘Imagination Into Reality’는 12초 가량의 짧은 시간에 각 사업을 임팩트 있게 표현함으로 글로벌 SNS 유저들의 눈길을 끌고 있다고 SK이노베이션측은 설명했다.영어버전 영상이 인기를 끌면서 자연스레 SK이노베이션 유튜브 채널 구독자 수도 급증했다.SK이노베이션은 “회사가 추구하는 이노베이션(혁신) 철학을 스토리텔링 기법으로 간결하고 재미있게 나타낸 영상에 SK이노베이션 전기차 배터리와 소재 등 글로벌 사업에 대한 해외 SNS 유저들의 관심이 더해져 흥행할 수 있었다”고 설명했다. 이형중기자< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)