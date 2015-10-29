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|¡ã 28ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸ Ãà±¸È¸°ü¿¡¼ ¿¸° ÇÏ³ª¿øÅ¥ K¸®±×1 2019 38¶ó¿îµå ¿ï»ê Çö´ë¿Í Æ÷Ç× ½ºÆ¿·¯½ºÀÇ ¹Ìµð¾îµ¥ÀÌ Çà»ç¿¡¼ ¾ç ÆÀ °¨µ¶°ú ¼±¼öµéÀÌ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
2005³â ÀÌÈÄ 14³â¸¸ÀÇ K¸®±× ¿ì½Â¿¡ ¡®½ÂÁ¡ ´Ü 1Á¡¡¯¸¸À» ³²°ÜµÐ ÇÁ·ÎÃà±¸ ¿ï»êÇö´ë°¡ ¡°2013³â ÁØ¿ì½Â ¾Ç¸ùÀçÇöÀº ¾øÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ´ÙÁüÇß´Ù.
¿ï»êÀº ³»´Þ 1ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ¿ï»êÁ¾ÇÕ¿îµ¿Àå¿¡¼ Æ÷Ç×°ú 2019 ÇÏ³ª¿øÅ¥ K¸®±×1 38¶ó¿îµå ÃÖÁ¾ÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù. ÇöÀç ½ÂÁ¡ 79Á¡ÀÎ ¿ï»êÀº Æ÷Ç×°ú ¹«½ÂºÎ¸¸ °ÅµÖµµ 2À§ ÀüºÏ(½ÂÁ¡ 76)ÀÇ °á°ú¿Í »ó°ü¾øÀÌ ÀÚ·ÂÀ¸·Î ¿ì½ÂÀ» È®Á¤ÁöÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÃÖÁ¾Àü¿¡¼ ¿ï»êÀº Áö°í, ÀüºÏÀÌ ÀÌ±ä´Ù¸é ¿ï»ê°ú ÀüºÏÀº ½Â·üÀÌ °°¾ÆÁöÁö¸¸ °ñµæ½Ç¿¡ µÚÁ® ¿ï»êÀº ÁØ¿ì¼þ¿¡ ±×Ä£´Ù.
¿ï»ê ±èµµÈÆ °¨µ¶°ú ¹ÚÁÖÈ£´Â ÃÖÁ¾ Æ÷Ç×ÀüÀ» ¾ÕµÎ°í 28ÀÏ ¼¿ï ½Å¹®·Î Ãà±¸È¸°ü¿¡¼ ¿¸° 114¹øÂ° µ¿ÇØ¾È´õºñ ¹Ìµð¾îµ¥ÀÌ¿¡ Âü¼®Çß´Ù. Æ÷Ç×¿¡¼´Â ±è±âµ¿ °¨µ¶°ú ¼Û¹Î±Ô°¡ Âü¼®Çß´Ù.
±èµµÈÆ °¨µ¶Àº ¡°¿ì½ÂÇÏ·Á¸é ½ÂÁ¡ÀÌ º¸ÅÂÁ®¾ß ÇÏ±â¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ±â±â À§ÇØ¼´Â µæÁ¡ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. °ø°ÝÀûÀÎ ¿î¿µÀ» ÇÒ °ÍÀÌ´Ù¡±´Â °¢¿À¸¦ ÀüÇß´Ù.
¹ÚÁÖÈ£ ¿ª½Ã ¡°Æ÷Ç×Àº ½±Áö ¾Ê´Ù. ¿ì¸®¸¦ µÎ ¹ø ÀÌ°å´Ù. ±×·¯³ª ¿ì¸®´Â Æ÷Ç×°ú ¿ì½ÂÀÌ¶ó´Â ¸ñÇ¥¸¸À¸·Î ÃæºÐÈ÷ µ¿±âºÎ¿©°¡ µÈ´Ù. ¹«Á¶°Ç ÀÌ±â°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Æ÷Ç× ±è±âµ¿ °¨µ¶µµ ÀÌ¿¡ Áú¼¼¶ó ¿ï»êÀü¿¡ ÀÚ½Å°¨À» µå·¯³Â´Ù.
±è±âµ¿ °¨µ¶Àº ¡°¿ÃÇØ ¿ï»êÀÌ 4ÆÐ¸¦ Çß´Âµ¥ ±× Áß 2ÆÐ¸¦ ¿ì¸®ÇÑÅ× ´çÇß´Ù. ¿ï»êÀüÀº ÀÇ¿Ü¼ºÀÌ ÀÖ´Ù. 2013³â¿¡µµ ÀÇ¿Ü¼ºÀÌ ÀÖ´Â °æ±â°¡ ³ª¿Ô¾ú°í Áö³ 33¶ó¿îµå¿¡¼ ¿ï»êÀ» ²ª°í ±ØÀûÀ¸·Î ÆÄÀÌ³ÎA ¶ó¿îµå¿¡ ÇÕ·ùÇß¾ú´Ù. ÁÁÀº ±â¾ïÀ» »ì¸®°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼ ±èµµÈÆ °¨µ¶Àº °æ±â ¿¹»ó½ºÄÚ¾î¸¦ ¹¯´Â Áú¹®¿¡ 3´ë2¶ó°í ´äÇß°í ¹ÚÁÖÈ£´Â 3´ë1ÀÌ¶ó°í ´äÇß´Ù. ¹Ý¸é Æ÷Ç× ±è±âµ¿ °¨µ¶Àº 2´ë1, ÇÔ²² Âü¼®ÇÑ ¼Û¹Î±Ô´Â 1´ë0À» ¿¹»óÇß´Ù.
ÃÖÁ¾Àü¿¡¼ ºñ±â±â¸¸ ÇØµµ 14³â¸¸¿¡ ¿ì½ÂÀ» È®Á¤ÁöÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¿ï»êÀÌÁö¸¸, »ó´ë°¡ Æ÷Ç×ÀÌ¶ó´Â Á¡Àº ºÐ¸í ºÎ´ã½º·´´Ù. ¿ï»êÀº ÀÌ¹ø ½ÃÁð Æ÷Ç×°ú 3Â÷·Ê ¸ÂºÙ¾î 1½Â2ÆÐ·Î »ó´ëÀüÀû ¿¼¼¿¡ ³õ¿©ÀÖ±â ¶§¹®.
°Ô´Ù°¡ Æ÷Ç× ÃÖÁ¾Àü¿¡¼´Â ¿ï»êÀÇ º£½ºÆ® 11À» °¡µ¿ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â Á¡µµ ¹®Á¦´Ù. Áö³ ÀüºÏÀü¿¡¼ ±èÅÂÈ¯°ú ¹ÌµåÇÊ´õ ¹Í½º°¡ °æ°í¸¦ ¹Þ¾Æ Æ÷Ç×Àü¿¡¼ °æ°í ´©ÀûÀ¸·Î °áÀåÇÑ´Ù. µÎ ¼±¼ö´Â ¿Ã ½ÃÁð ÁÖÃà ¼±¼ö·Î È°¾àÇØ¿Ô´Âµ¥ °¡Àå Áß¿äÇÑ °æ±â¿¡¼ °áÀåÇÏ°Ô µÆ´Ù.
±èµµÈÆ °¨µ¶Àº ¡°Æ÷Ç×¿¡ 2ÆÐ¸¦ ´çÇßÁö¸¸ ±×°Ç Æ÷Ç× ¿øÁ¤ÀÌ¾ú´Ù. È¨¿¡¼´Â ÀÌ°å´Ù. ±×¸®°í ´Ù°¡¿Ã °æ±â´Â È¨¿¡¼ ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°ÁÁÀº °á°ú°¡ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. 6³â Àü ÀÌ¾ß±âº¸´Ù´Â ´Ù°¡¿À´Â °æ±â¿¡¼ »õ·Î¿î ¿ª»ç¸¦ ¾²±â À§ÇØ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ÀÚ½ÅÇß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ´ëÇÑÃà±¸ÇùÈ¸´Â ³»´Þ ºÎ»ê¿¡¼ ¿¸®´Â 2019 EAFF E-1 Ã¨ÇÇ¾ð½Ê¿¡ ÃâÀü¼±¼ö ¸í´ÜÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¿ï»ê¿¡¼´Â ¹ÚÁÖÈ£¿Í ±èÅÂÈ¯, ±èÀÎ¼º, ±è½Â±Ô, ±èº¸°æ µî 5¸íÀÌ ¹ßÅ¹µÆ´Ù. Á¤¼¼È«±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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